Schroders laajentaa asiakastarjoomaansa ja vauhdittaa kiinteistöliiketoimintansa kasvua ostamalla Algonquinin

Schroders on päässyt sopimukseen Algonquinin ostamisesta. Algonquin on Euroopan laajuinen hotellialan sijoituksiin ja niiden hallintaan erikoistunut yritys, jolla on hallinnoitavia varoja 1,8 miljardia euroa. Kaupassa Schroders saa omistukseensa Algonquinin nykyisten asiakkaiden lisäksi myös erilaiset yhteissijoitukset.

Algonquinin hankkiminen vauhdittaa Schrodersin kiinteistöliiketoiminnan kasvua ja täydentää sen nykyisiä valmiuksia ja asiantuntemusta. Hankinta on merkittävä askel Private Assets and Alternatives -liiketoimintamme kasvattamisessa. Konsernille strategisesti tärkeän liiketoiminnan hallinnoimat varat ovat yhteensä noin 33 miljardia puntaa*. Liiketoiminta-alueeseen sisältyvät Securitised Credit, Private Equity, Infrastructure Finance, Insurance-Linked Securities ja SME Lending sekä suurimpana yksikkönä Real Estate -liiketoiminta, joka hallinnoi yli 13 miljardin punnan varoja.

Vuonna 1998 perustettu Algonquin aloitti toimintansa sijoittamalla hotelleihin omaa pääomaansa ja hallinnoimalla hotelleja suoraan. Konserni hallinnoi nykyisin varallisuutta eri puolilla Eurooppaa. Se omistaa yli 7 500 hotellihuonetta, joiden arvo on noin 1,8 miljardia euroa. Hotelleja hallinnoivat ensisijaisesti Algonquinin omat brändit tai kansainvälisesti tunnetut franchise-yhtiöt , joita ovat muun muassa Sheraton, Marriott, Hyatt, Radisson ja Sofitel.

Schrodersin Real Estate -liiketoiminnan globaali johtaja Duncan Owen sanoo:

”Yritysosto täydentää Schroder Real Estate -liiketoiminnan nykyistä toimialapainotusta, johon kuuluu toimistoja, vähittäiskaupan, logistiikan ja itsepalveluvarastoinnin kiinteistöjä sekä suuria monikäyttökohteita. Strategiamme on ollut keskittyä voittajakaupungeiksi määrittelemiimme kohteisiin, jotka hyötyvät rakenteellisista teemoista. Näitä ovat kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, teknologinen innovaatio, muuttuva kysyntä Aasiasta ja vahva infrastruktuuri.”

Algonquinin kokemus täydentää vahvaa kehittymistämme: yli 85 prosenttia hallinnoimistamme varoista on tuottanut markkinoita paremmin viimeisen yhden, kolmen ja viiden vuoden aikana**. Algonquinin asiakkaisiin kuuluu Euroopan suurimpia rahoituslaitoksia. Yhtiön työntekijöiden osaaminen ja kokemus ovat pääsyitä sille, miksi Schroders ostaa yhtiön.”

Algonquinin perustaja Jean-Philippe Chomette sanoo:

”Osana FTSE 100 -indeksiin kuuluvaa, globaalia omaisuudenhoitopalvelua tarjoavaa Schrodersia Algonquin saa käyttöönsä uusia varoja, laaja-alaisen kiinteistötiimin ja 13 toimistoa viidessä eri maanosassa sekä entistä paremman tarjooman asiakkaille. Schrodersin vakaa ja pitkäaikainen omistusrakenne ja perinteet ovat yhdenmukaisia Algonquinin sijoitusfilosofian kanssa.”

Algonquinin nykyinen toimitusjohtaja ja tuleva Schroder Real Estate Hotelsin johtaja Frederic de Brem lisää:

”Schroders Real Estate -tiimillä on vankat näytöt eri alueilla, kuten toimistoista, vähittäiskaupan, logistiikan ja itsepalveluvarastoinnin kiinteistöistä sekä asunnoista. Olemme iloisia ollessamme osana sen laajentumista hotellialalle. Mielestämme hotelliala on suuri markkina, jota tukevat vahvat fundamentit, kuten kasvava kysyntä. Se on myös ala, joka tarjoaa sijoittajille vahvaa tulojen kasvua.”

Yrityskaupan ehtoja ei julkisteta. Liiketoimintojen yhdistäminen alkaa välittömästi.

*tilanne 31.12.2017

**tilanne 31.12.2017, laskettuna Schrodersin koko kiinteistösijoitussalkun pohjalta

Toimittajille

Schroder Real Estate

Schroders on hallinnoinut kiinteistörahastoja vuodesta 1971 lähtien, ja sen hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo oli 13,2 miljardia puntaa / 14,9 miljardia euroa / 17,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria (31.12.2017).

Lisätietoja Schrodersin kiinteistöliiketoiminnasta on saatavilla osoitteessa www.schroders.com/realestate

Lisätietoja Schrodersin kiinteistöliiketoiminnasta on saatavilla osoitteessa www.schroders.com/realestate

*Real Estate -liiketoiminnan hallinnoimat varat sisältävät Schroder Real Estate Capital Partnersin ja Schroders Multi-asset Fundsin omistuksia.

Schroders plc

Globaalina varainhoitajana autamme instituutioita, välittäjiä ja yksityisiä henkilöitä saavuttamaan tavoitteensa, toteuttamaan pyrkimyksiään ja valmistautumaan tulevaisuuteen. Maailman muuttuessa myös asiakkaidemme tarpeet muuttuvat. Siksi olemme aina mukautuneet ajan haasteisiin ja keskittyneet aina asioihin, jotka merkitsevät asiakkaillemme eniten.

Tähän tarvitaan kokemusta ja asiantuntemusta. Tuomme yhteen ihmisiä ja tietoa havaitaksemme trendit, jotka muovaavat tulevaisuutta. Näin syntyvä ainutlaatuinen näkökulma auttaa meitä sijoittamaan määrätietoisesti. Vastaamme noin 447,0 miljardin punnan (503,6 miljardin euron / 604,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin)* omaisuudesta asiakkaillemme, jotka luottavat kykyymme tarjota kestävää tuottoa. Teemme päättäväisesti työtä rakentaaksemme heidän varallisuuttaan ja koko yhteiskunnan vaurautta. Tällä hetkellä meillä 4 600 henkilöä kuudessa eri maanosassa keskittyy juuri tähän.

Olemme paikallisesti johdettu maailmanlaajuinen yritys. Näin voimme pitää asiakkaidemme tarpeiden huomioimisen aina kaiken toimintamme sydämessä. Yli 200 vuoden ja seitsemän sukupolven ajan olemme kasvattaneet ja kehittäneet asiantuntemustamme asiakkaidemme tarpeita ja etuja vastaavasti.

Lisätietoja Schrodersista on osoitteessa www.schroders.com.

*tilanne 31.12.2017

*tilanne 31.12.2017

Algonquin Management Partnersilla on asiantuntemusta hotelliomaisuuden hallinnasta sekä pääomasijoittajana että itsenäisenä hotellitoiminnan harjoittajana. Algonquin on yksi Euroopan johtavista hotellialan sijoitusten ja ravintola-alan omaisuuserien hallinnan yhtiöistä. Sillä on 43 hotellia ja yli 7 500 hotellihuonetta ja hallinnoitavanaan 1,8 miljardia euroa. Yhtiöllä on toimistot Pariisissa, Lontoossa ja Brysselissä sekä tunnetuista kansainvälisistä hotellinpitäjistä ja eurooppalaisen hotellikiinteistöalan asiantuntijoista koostuva tiimi. Algonquin toimii yhdessä sijoituskumppaneidensa kanssa osallistumalla suoraan pääomasijoituksiin ja valvomalla kaikkia tähän omaisuusluokkaan liittyviä käytännön kysymyksiä.

Schrodersin neuvonantajina toimivat d'Angelin & Co. (rahoitusneuvonantaja), Allen & Overy (lainopillinen neuvonantaja), PwC (rahoituksen ja verotuksen due diligence) ja CBRE Hotels (kiinteistöasioiden ja hotellialan erityisneuvonantaja). Myyjien neuvonantajina toimivat Rothschild (rahoitusneuvonantaja) ja Gide (lainopillinen neuvonantaja).