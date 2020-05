Screen in Town -kiertue eri puolilla Suomea

Urheiluseurat ja tapahtumajärjestäjät mahdollistavat drive-in elokuvanäytöksiä ympäri Suomea. Business Finlandin tuki mahdollisti uuden Screen in Town -konseptin suunnittelun ja lisähenkilöstön palkkaamisen nopeasti.

Urheilu- ja tapahtumaliiketoiminnassa rahaliikenne on tyrehtynyt merkittävästi. tämän seurauksena luonnollisesti myös alihankintayritysten tilauskanta heikentyi kevään aikana olemattomiin.

Ratkaisuja haettiin Business Finlandin rahoittamalla tuella, joka mahdollisti suunnittelu ja kartoitustyön CoreGossa, joka tavallisesti toimittaa maksu- ja kulunvalvontaratkaisuja asiakkailleen tapahtumasektorilla. ”Vaihtoehtoina meillä oli liiketoiminnan alasajo vallitsevan tilanteen ajaksi tai kehittää toimintaa, jolla voidaan tarjota uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme”, kertoo CoreGon toimitusjohtaja, Hannu Elomaa.

Kartoituksen myötä yhteistyö urheiluseurojen ja tapahtumajärjestäjien kanssa toteutettavaan Screen in Town -kiertueeseen, joka mahdollistaa Drive-in elokuvat eri puolilla Suomea. Seinäjoen Maila-Jussit ry:n myyntipäällikkö Mikko Vatasen ajatuksia: ”tämä mahdollistaa meille tässä tilanteessa varainhankintaa ja lisäksi elämyksiä paikkakunnan asukkaille – loistava juttu!”.

Screen in Town -kiertueen esityksiä nähdään Seinäjoen lisäksi ainakin, Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa, Jyväskylässä, Turussa, Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Pieksämäellä, Kotkassa ja Kirkkonummella. ”Toteuttaminen on tehty mahdollisimman helpoksi seuroille ja tapahtumajärjestäjille. Muutamia päiviä on ensi kuussa enää vapaana – Juhannuksen pyhä olisi tarkoitus huilata, mutta muuten esityksiä on päivittäin”, jatkaa Hannu Elomaa. Toimintaa jatketaan kysynnän mukaan.

Lisätietoja ja oman paikkakuntasi tilanteen näet www.screenintown.com