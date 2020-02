SDP Eloranta: Turun tunnin juna nytkähti odotetusti eteenpäin

Matias Mäkynen mukaan sosiaaliturvan uudistustyöhön kahdessa uudessa roolissa 14.2.2020 10:48:34 EET | Tiedote

Vaasan vaalipiirin kansanedustaja Matias Mäkynen on valittu SDP:n varaedustajaksi sosiaaliturvauudistusta valmistelevaan komiteaan sekä jäseneksi Kelan valtuustoon. Sosiaaliturvakomiteassa Mäkynen toimii varajäsenenä Suomen pitkäaikaisimmin työministerinä toimineelle Tarja Filatoville, jonka paikan hän ottaa myös Kelan valtuustossa. - On suuri kunnia päästä mukaan työhön, jossa Suomen sosiaaliturva uudistetaan. On tärkeää yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja varmistaa, että työnteko on aina kannattavaa. Samalla on huolehdittava, että järjestelmä ottaa nykyistä paremmin huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Kelan valtuutettuna haluan edistää erityisesti palveluiden käytön helpottamista ja kansankielistämistä, Mäkynen toteaa. Mäkynen ja Filatov ovat tehneet yhteistyötä sosiaaliturvan uudistamiseksi vuosien ajan. Mäkysen suunnittelema Yleisturvaksi nimetty malli sosiaaliturvan uudistamiseksi hyväksyttiin SDP:n viralliseksi kannaksi Filatovin sekä merimieseläkekassan toimitusjohtaja Ka