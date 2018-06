SDP haluaa painottaa sosiaalista hyvinvointia, kiertotaloutta ja pohjoista ulottuvuutta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

Sosialidemokraatit julkistivat oman esityksensä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemoiksi. SDP haluaa aloittaa keskustelun hyvissä ajoin, sillä Suomi toimii EU-puheenjohtajamaana jo vuoden kuluttua. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan puheenjohtajuus tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että EU:ta uudistetaan ihmisten ehdoilla.

– Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus osuu erittäin tärkeään kohtaan. Kansainvälisen tilanteen johdosta EU:lta kaivataan nyt vakautta ja johtajuutta. Suomella on puheenjohtajamaana loistava mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millä tavalla EU ottaa johtajuuden itselleen. Se vaatii sen, että Suomi ottaa takaisin paikkansa EU:n eturivissä. Tämän SDP haluaa varmistaa, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

– Suomen kansainvälisimpänä puolueena SDP haluaa keskustelunavauksellaan kannustaa muitakin puolueita mukaan keskusteluun Suomen EU-puheenjohtajuuskauden painopisteistä ja teemoista. Haluamme painottaa erityisesti EU:n sosiaalista ulottuvuutta eli koulutusta, osaamista ja työllisyyttä, ilmastopolitiikkaa ja veronkierron torjumista, Tytti Tuppurainen sanoo.



Suomen EU-puheenjohtajuuskausi vuoden 2019 jälkipuoliskolla on kolmas kerta, kun Suomi liityttyään EU:hun johtaa Euroopan unionin neuvostoa. Tuleva EU-puheenjohtajuuskausi osuu moneltakin osin mielenkiintoiseen ajankohtaan: kevään 2019 europarlamenttivaalien myötä uusi Euroopan parlamentti järjestäytyy, uusi EU-komissio on muotoutumassa ja Suomessa on pidetty eduskuntavaalit. Parlamentaarisen yhteistyön tärkeys korostuu valmisteltaessa puheenjohtajuuskauden ohjelmaa, sillä hallituspohja ei ole vielä tiedossa.



Puheenjohtajuuskausi tarjoaa mahdollisuuden nostaa esille Suomea ja tärkeinä pitämiämme asioita. Kauden sisältöön vaikuttavat yhdessä Romanian ja Kroatian kanssa valmisteltava nk. trio-ohjelma puolelletoista vuodelle sekä EU:n strateginen ohjelma. Samalla puheenjohtajuus EU:n taitekohdassa antaa ainutlaatuisen tilaisuuden muotoilla koko unionin agendaa alkaneella kaudella. SDP kannustaa puolueita ja kansalaisyhteiskuntaa keskusteluun Suomen puheenjohtajuuskauden kärkiteemoista. Kansalaisjärjestöt sekä työmarkkinaosapuolet on otettava mukaan vuoropuheluun.



SDP haluaa uudistaa unionia ja tehdä siitä entistä paremman. Tarvitsemme vahvaa ja yhtenäistä EU:ta vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa jolloin demokratia horjuu jopa unionin jäsenmaissa, on pidettävä esillä EU:n perusarvoja: ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaate vaativat lujittamista. SDP:n mukaan jokaisen puheenjohtajamaan tulee vahvasti pitää esillä EU:n vastuuta globaalina toimijana: Afrikka-yhteistyö edellyttää määrätietoisia toimia ja sääntöperusteinen päätöksenteko ja kauppa tarvitsevat puolustajiaan.



Tämän lisäksi keskustelua vauhdittamaan SDP haluaa nostaa erityisesti Suomelle tärkeitä puheenjohtajuuskauden kärkiteemoja 1) sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen ja hyvinvointitalouden, 2) arktisuuden ja pohjoiset yhteydet, 3) kiertotalouden ja ilmastopolitiikan 4) veronkierron torjumisen.



EU:n oikeutus lunastetaan vain luomalla kansalaisille parempaa hyvinvointia. SDP pitää eriarvoisuuden vähentämistä keskeisenä EU:n yhteistyössä ja sosiaalista ulottuvuutta tärkeänä EU:n peruspilarina. Sosiaalisessa ulottuvuudessa on kyse ihmisten Euroopasta, vastaamisesta työelämän murrokseen, osaamisen ja koulutuksen kehittämisestä sekä osallisuuden vahvistamisesta että eurooppalaisesta kulttuurista. Suomella on erityistä osaamista ja näkemystä hyvinvointitalouden saralla ja Suomen tulee järjestää puheenjohtajuuskaudellaan sosiaalisen ulottuvuuden epävirallinen ministerikokous.



SDP ehdottaa pohjoiselle ulottuvuudelle uutta alkua. Arktinen yhteistyö ja muu rajat ylittävä yhteistyö tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia alueen kehittämiselle. EU:n ulkorajat ylittävä yhteistyö sekä Itämeri-yhteistyö ovat Suomelle luontevia teemoja. Kattavilla liikenne- ja verkkoyhteyksillä tuetaan elinkeinoelämän kehittämistä sekä mahdollistetaan pohjoisten harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuus.



Suomi on kiertotalouden suurmaa ja EU:n on oltava edelläkävijä kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Kiertotalouden keinoin voimme vastata globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen. Samalla luomme pohjaa kestävälle talouskasvulle ja työpaikoille Euroopassa. Suomen kestävä metsätalous voi tarjota ratkaisuja esimerkiksi maailman merien muoviongelmaan, mutta vaatii määrätietoista ymmärtämyksen lisäämistä muiden EU-maiden ja EU:n virkakoneiston piirissä.

Veronkierron ja haitallisen verokilpailun kitkemiseksi tarvitaan toimia EU-tasolla sekä laajasti kansainvälistä yhteistyötä. Hyvinvointivaltion perusrakenteiden kannalta verovaroilla on tärkeä merkitys, sillä niillä rahoitetaan julkisia palveluita kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa. Helsinki ei ole koko Suomi ja tästä syystä nykyisistä suunnitelmista poiketen pj-kauden kokouksien tarjoama mahdollisuus tutustuttaa osallistujia myös muuhun Suomeen pitää käyttää hyödyksi.

SDP haastaa koko suomalaisen yhteiskunnan osallistumaan puheenjohtajakauden valmisteluun ja sen toteuttamiseen.