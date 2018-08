SDP haluaa Suomeen kaupunkipoliittisen strategian

Ihalainen: Neljä tekoa, joilla hallitus voi parantaa budjettiriihessä työllisyyttä 22.8.2018 14:30 | Tiedote

Uusimmat työllisyysluvut kertovat, että myönteinen työllisyyskehitys on jatkunut. Työllisten määrä on kasvanut ja työttömyysaste on laskussa. Ei sovi kuitenkaan unohtaa, että meillä on yhä n. 284 000 työtöntä, joista huolestuttavan suuri osa on vaikeammin työllistettäviä. Samanaikaisesti meillä on n. 120 000 piilotyötöntä ja paljon osatyökykyisiä ja vammaisia ihmisiä, jotka odottavat mahdollisuuksia työllistyä. Tuhannet osa-aikatyöntekijät haluaisivat alityöllistettyinä ja alipalkattuina tehdä lisää työtunteja tullakseen ylimalkaan toimeen. Suomessa on n. 70 000 nuorta, jotka eivät ole eri syistä koulutuksessa tai työelämässä. Heille pitää räätälöidä kannustavia polkuja kuntoutuksen, koulutuksen ja sosiaalitoimen kautta työelämään.