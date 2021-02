SDP Helsingin valtuustoryhmä: Tavoitteena menestyvä satama, kaupungin viihtyisyydestä tinkimättä

SDP:n Heinäluoma: Asumisen ja maankäytön ohjelma vahvistaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa 11.11.2020 19:03:09 EET | Tiedote

“Asumisen hinnat Helsingissä ovat viime vuosina jatkaneet nousuaan. Politiikan tehtävänä on mahdollistaa, että jokaisella on varaa asua Helsingissä, on sitten töissä ravintolassa, siivoojana tai kaupan myyjänä. SDP:n keskeinen tavoite kohtuuhintaisen asuntotuotannon varmistamisesta nytkähti eteenpäin”, iloitsee Helsingin demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.