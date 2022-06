SDP Helsinki asetti ehdokkaita eduskuntavaaleihin – tavoitteena vaalivoitto

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokous vahvisti tänään 16 ensimmäistä ehdokasta eduskuntavaaleihin 2023. Ehdokkaat valittiin jäsenvaalilla, jossa ehdokkaita oli 35. Nimetyssä ehdokasjoukossa on istuvista ministereistä Timo Harakka ja Tuula Haatainen, lisäksi jatkokautta eduskunnassa hakee kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Piirin toiminnanjohtaja Tuomas Finne iloitsee ehdokasjoukosta, jossa on laajaa kampanjaosaamista ja kokemusta. ”Ehdokkaillamme on hyvä yhteishenki ja yhteinen tavoite, tulemme tekemään positiivisen ja näkyvän kampanjan”.

Istuvien kansanedustajien lisäksi listalla on useampi kaupunginvaltuutettu. Ehdokkaiden keski-ikä on 41 vuotta. Ehdokaslistaa tullaan täydentämään syksyn aikana. Istuvista kansanedustajista Erkki Tuomioja on ilmoittanut, että ei ole ehdolla eduskuntavaaleissa.



”Sosialidemokraateilla on vetovoimaa, meihin luotetaan hyvinvointivaltion puolustajana. Ehdokaslistallamme on edustava joukko eri alojen asiantuntijoita, niin pitkän linjan toimijoita kuin tuoreita kasvojakin. Tämän joukon kanssa on hienoa lähteä tavoittelemaan vaalivoittoa”, toteaa SDP Helsingin puheenjohtaja Anita Hellman.