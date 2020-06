SDP Helsinki: Heinäluoma: Terveysasemien ulkoistaminen koronakriisin keskellä on virhe

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti eilen keskiviikkona 10.6. äänestyksen jälkeen viedä eteenpäin kaupungin terveysasemien ulkoistuskokeilua.



Sosialidemokraatit esittivät ulkoistuskokeilun hylkäämistä, mutta esitys kaatui äänestyksessä kokoomuksen ja vihreiden valtuutettujen äänestäessä ulkoistuskokeilun puolesta. Kokeilu tarkoittaa kahden terveysaseman, Kannelmäen ja Keskustan terveysasemien siirtämistä ulkoistuksen kautta neljäksi vuodeksi yksityisten sosiaali- ja terveysyritysten pyöritettäväksi.



Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma sanoo olevansa erittäin pettynyt kaupunginvaltuuston päätökseen.



- Koronakriisin myötä koko maassa on edelleen voimassa poikkeustila ja Suomen kaikista koronatartunnoista on pahimmillaan 40 % ollut Helsingistä. Tästä huolimatta kriisin keskellä kokoomus ja vihreät vievät eteenpäin Helsingissä merkittävää poliittista sote-ratkaisua. Terveysasemien ulkoistusprojekti vie resursseja ja huomiota kriittiseltä kriisityöltä. Nyt pitäisi laittaa tärkeysjärjestykset uusiksi ja siirtää ulkoistusprojekti myöhempään ajankohtaan. Sote-toimialalla tulisi nyt voida keskittyä taudin torjuntaan ja ihmisten suojaamiseen, Heinäluoma painottaa.



Helsingin sosiaali- ja terveystoimen strategiassa korostetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen, näin parhaiten edistetään helsinkiläisten kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Toimintojen yhdistäminen on nyt tapahtunut uusissa terveys- ja hyvinvointikeskuksissa. Myös tuleva valtakunnallinen sote-ratkaisu tukee nimenomaan käsitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiosta. Terveyspalveluiden ulkoistaminen yksityisille palveluntuottajille ei tue tätä strategista tavoitetta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kytkeä mahdollisimman läheisesti yhteen jatkossakin kehittämällä kaupungin omaa toimintaa.



- Yksityisten terveysyritysten palvelujen ostamisen ensisijaisina perusteluina on ollut lääkäripula ja kiireettömän hoidon pitkät jonot. Koronapandemia on muuttanut tämän tilanteen täysin. Helsingissä julkisten terveyspalvelujen jonot ovat lyhentyneet ja yksityisen terveyssektorin asiakaskato ohjaa alan ammattiväkeä hakeutumaan julkisen sektorin palkkatyöhön, Heinäluoma huomauttaa.