SDP on liikkeellä ympäri Suomen Toimintapäivänä 2.10.

SDP:n viestintäpäälliköksi Miia Järvi ja viestintäsuunnittelijaksi Laura Paatelainen 16.8.2021 10:19:52 EEST | Tiedote

SDP:n viestinnässä on tapahtunut muutoksia elokuun aikana. Viestintäpäällikkönä on aloittanut Miia Järvi ja viestintäsuunnittelijana Laura Paatelainen. Järvi siirtyi tehtävään Palvelualojen ammattiliiton viestintäpäällikön tehtävästä. Paatelainen puolestaan on viestinnän väitöskirjatutkija, jonka tutkimuskohteena on erityisesti poliittinen viestintä sosiaalisessa mediassa. – Avoimuus ja kohderyhmälähtöisyys ovat tärkeä osa toimivaa viestintää ja onkin hienoa päästä edistämään näitä uudessa roolissa. Lisäksi koen merkitykselliseksi SDP:n tulevaisuuslinjan näkyväksi tekemisen sekä valmistautumisen tammikuisiin hyvinvointialuevaaleihin. Edessä on mielenkiintoinen ja työntäyteinen syksy, sanoo Järvi. – Poliittinen viestintä ja keskustelu ovat olleet intohimoni jo pitkään. SDP:llä on rakentava, tulevaisuuteen katsova linja, ja olen todella innostunut mahdollisuudesta päästä omalta osaltani tekemään tätä viestiä näkyväksi, Paatelainen kertoo. – Miian pitkän kokemus vastuullisista viestintäte