SDP Pohjois-Pohjanmaa: Aluevaltuustoryhmä järjestäytynyt

SDP:n puoluevaltuusto esittää kansanedustaja Aki Lindéniä perhe- ja peruspalveluministerin sijaiseksi 27.1.2022 17:17:39 EET | Tiedote

SDP:n puoluevaltuusto on tänään päättänyt esittää kansanedustaja Aki Lindéniä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun vanhempainvapaan sijaiseksi. Aki Lindén, 69, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Turusta. Hän on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja valtiotieteen maisteri. Lindén on työskennellyt aiemmin muun muassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana. Eduskunnassa Lindén on toiminut hallintovaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä. SDP:n puoluevaltuusto kertoo, että valinnassa painoi erityisesti kansanedustaja Lindénin vahva osaaminen sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan liittyen. Koska kyse on vanhempainvapaan sijaisuudesta, puoluevaltuuston mukaan tärkeää, että valitulla henkilöllä on kyky ottaa tehtävä nopeasti haltuunsa. Hallituksella on keväällä edessään paljon tärkeitä päätöksiä liittyen muun muassa työllisyys- ja ilmastotoimiin. Kuitenkin myös koronapandemia vaatii