SDP Uusimaa pyytää Jutta Urpilaista asettumaan presidenttiehdokkaaksi!

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirihallitus pyytää EU-komissaari Jutta Urpilaista asettumaan ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Suomi tarvitsee tässä ajassa presidentin, jolla on kykyä rakentaa luottamusta sekä koota kansakuntaa. Suomen etu on kansainvälisesti arvostettu, inhimillinen ja osaava presidentti. Jutta Urpilainen on ihmisläheinen arvojohtaja, jota arvostetaan Suomessa, Euroopassa ja maailmalla.

-Suomi saisi Jutta Urpilaisesta isänmaan tulevaisuudelle syvästi omistautuneen tasavallan presidentin. Toivon, että Jutta asettautuu ehdolle ja pääsemme kaikki tekemään hänen kampanjaansa. Nyt on sosialidemokraatin aika palata Mäntyniemeen, sanoo Uudenmaan Sosialidemokraattien puheenjohtaja ja kansanedustaja Joona Räsänen.

Tällä hetkellä Urpilainen toimii Suomen EU-komissaarina, jonka vastuualueena ovat kansainväliset kumppanuudet ja erityisenä painopisteenä Afrikka. Komissaarin tehtävän lisäksi Urpilainen on toiminut niin kansanedustajana, ministerinä kuin SDP:n puheenjohtajanakin. Hän toimi valtiovarainministerinä aikana, jolloin eurokriisi oli syvimmillään. Nykyiset työtehtävät ja aiempi kokemus politiikassa ovat kasvattaneet ja vahvistaneet Jutta Urpilaisen laajaa yhteiskunnallista osaamista ja näkemystä.

-Jutta on aidosti humaani, kansainvälinen ja eurooppalaisia arvoja korostava presidentti. Ehdokkuuden varmistuttua Uudenmaan Sosialidemokraatit antavat täyden tuen Urpilaisen ehdokkuudelle ja kampanjalle, toteaa Uudenmaan Sosialidemokraattien toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson.