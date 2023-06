SDP:n 1. varapuheenjohtaja Niina Malm: Suomalainen hyvinvointivaltio heikentyy oikeistohallituksen johdolla

Malm sanoo, että nyt Suomi siirtyy heilahtaen oikealle.

- Nyt valitettavasti nähdään miten perussuomalaiset ovat palkansaajan puolella - eli eivät yhtään mitenkään. Hallituksen muodostaminen perussuomalaisten kanssa oli myös painava ja paljon kertova arvovalinta kokoomukselta. Suomi viedään oikealle niin talouspolitiikan kuin arvojen osalta. Tämän kaltainen hallitusvaihtoehto oikeistolaisine ohjelmineen on nähty jo monta kertaa historiassa aiemminkin, jokseenkaan Suomen historiassa näin oikealla ei ole oltu sitten sotien, sanoo Malm.

Tuleva hallitus pyrkii heikentämään työntekijöiden turvaa samalla, kun otsikot huutavat nuorten ja työikäisten uupumisesta sekä työntekijöiden oikeuksien laiminlyömisestä. Oikeistohallitus pyrkii nujertamaan työntekijöiden järjestäytymistä ja ammattiyhdistysliittoja muun muassa rajoittamalla lakko-oikeutta ja heikentämällä irtisanomissuojaa sekä määräaikaisten työsuhteiden ehtoja. Riski työntekijöiden epätasa-arvoiselle kohtelulle kasvaa entisestään, kun määräaikaisia työsopimuksia ei jatkossa tarvitse perustella ja ihmisiä voi irtisanoa ”asiallisella syyllä”.

- Haluaako hallitus tietoisesti ajaa osapuolia kauemmas toisistaan, eikä edistää neuvottelemisen ja sopimisen kulttuuria? Mielestäni tämä on työntekijöiden nurkkaan ajamista. Ensin on työnantajan puolelta vuosikausia vähennetty mahdollisuuksia neuvotella asioista yhdessä ja nyt hallitus on rajoittamassa lakko-oikeuttakin. Tämä tarkoittaa vain entistä vaikeampia työmarkkinakeväitä, ihmettelee Malm.

Hallitusohjelmassa on lisäksi linjattu ansiosidonnaisen porrastamisesta sekä lyhentämisestä ja työttömyyskorvauksien leikkaamisesta. Lapsikorotukset, suojaosat ja ikäsidonnainen poikkeussääntö poistetaan.

- Tässä ajassa ei ole viisasta tehdä yhteiskunnan rakenteita ravisuttavia tai vähäosaisten toimeentuloa heikentäviä toimia. Työttömyysturvan indeksijäädytys tarkoittaa, että työttömyysturvalla on entistä vaikeampaa tulla toimeen ihmisarvoisesti, koska hinnat nousevat kaikkialla. Myös ansiosidonnaisen leikkaus ja porrastus on pitkälti leikkaus vähäosaisilta. Eivät ansiosidonnaisella elävät mitään rikkaita ole, vaan osa heistä kamppailee köyhyysrajalla, muistuttaa Malm.

Hallitusohjelmassa on myös linjattu muun muassa 363 miljoonan leikkauksesta asumistukeen ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta.

- Yleisen asumistuen saajista on opiskelijoiden ruokakuntia 43 prosenttia ja työttömien ruokakuntia 32 prosenttia. Minun on vaikea nähdä, että näiltä ryhmiltä voisi ottaa enää pois. Asumistuen leikkaus luultavasti lisää toimeentulotuen tarvetta monen suomalaisen kohdalla. Vuorotteluvapaa sen sijaan oli aiemmin mahdollisuus saada pientä joustoa vuosikymmeniä kestävän työuran aikana. Nyt työntekijä joustaa, mutta työnantaja ei. Kuminauha ei voi jatkuvasti venyä, jos se ei saa koskaan palautua. Olen surullinen tästä, päättää Malm.