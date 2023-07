SDP:n Eveliina Heinäluoma: Käveleekö perussuomalaiset Orpon yli Yle-asiassa?

- Pääministeri Petteri Orpo linjasi hallitusneuvotteluissa, ettei hallitus aio puuttua Ylen sisältöihin ja muistutti siitä, että Yle on eduskunnan valvonnan alainen. Nyt perussuomalaiset ministeri Ranteen suulla ovat kuitenkin antamassa poliittista ohjausta Ylelle sen ohjelmatuotannosta. Onko hallituksen kanta muuttunut? Heinäluoma kysyy.



- Selkeä demokratiaan kuuluva periaate on, että poliitikot eivät sanele sitä, mitä media viestii. Perussuomalaisten Ylen riippumattomuutta kohtaan osoittama välinpitämättömyys on aidosti huolestuttavaa. Maailmalla on paljon huonoja esimerkkejä siitä, mitä poliitikkojen puuttuminen journalistisiin sisältöihin tarkoittaa, Heinäluoma sanoo.



- Ylen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu demokratian ja kulttuurin vahvistaminen sekä tasa-arvon ja yhteenkuuluvuuden edistäminen. Perussuomalaisilla tuntuu olevan selkeä poliittinen tavoite romuttaa julkisrahoitteisen viestinnän moniarvoisuutta. Onko tässä taas yksi yritys kaventaa suvaitsevaisuutta ja sananvapautta Suomessa? Heinäluoma päättää.