SDP:n Gebhard: Hallituksen piti purkaa kannustinloukkuja, ei rakentaa niitä lisää

SDP:n Pinja Perholehto: Hallitusohjelma on märkä rätti vastoin nuorten työntekijöiden kasvoja 18.6.2023 09:02:04 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Pinja Perholehto (sd) on tyrmistynyt tulevan hallituksen kiihkosta vierittää talouden tasapainotustalkoot nuorten työntekijöiden niskaan. Perholehdon mukaan oikeiston viesti nuorille on, että turvatusta työelämästä on turha haaveilla. – Hallitusohjelman kirjaukset ovat märkä rätti vastoin epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien nuorten kasvoja. He kantavat jo valmiiksi kohtuutonta huolta asemastaan työelämässä. Perusteettomien pätkätöiden salliminen on heille valtavan epäreilu viesti siitä, että turvatusta työelämästä on jatkossakaan turha haaveilla, Perholehto arvostelee. Nuorten työmarkkina-asema on heikentynyt jo jonkin aikaa suhteessa vanhempiin ikäluokkiin. Koronapandemia vaikutti osaltaan kehitykseen muun muassa kadottamalla lukuisia nuorille tyypillisiä palvelualan työpaikkoja. – Nuorten työllisyyden merkitys on vuosi vuodelta olennaisempi asia ikääntyvälle Suomelle. Epävarmuuden sijaan nyt tarvitaan päätöksiä, joilla nuoret voivat luottaa siihen, että työelämä