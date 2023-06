SDP:n Juha Viitala: Orpon hallitukselta työnantajille palkansaajien kukkarosta maksettava lahja

Tänään 16.6. julkaistussa Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa mainitaan, että "Hallituksen tavoitteena on hyvä työelämä.” Hallituksen näkemyksen mukaan työelämä paranee työttömiin ja pienituloisiin kohdistuvilla leikkauksilla. Kaavaillut uudistukset kuitenkin lähinnä eriarvoistavat työelämää useilla eri tavoilla.

– Esimerkiksi ensimmäisen sairaslomapäivän palkattomuus johtaa mitä todennäköisimmin siihen, että töitä tehdään myös sairaana. Sen lisäksi, että tällä tavoin tartutetaan itsensä lisäksi myös toiset, saatetaan omaa sairastumista pitkittää ja pahentaa. Monilla eri aloilla ja työtehtävissä herää myös aito huoli työturvallisuuden vaarantumisesta. On vaikea ymmärtää, kenen etua sairaana työskentely ajaa?, kansanedustaja Viitala kysyy.

Työyhteisöjen toimivuutta ei myöskään paranna se, että määräaikaisten työsopimusten määrä tulee oletettavasti lisääntymään, kun määräaikaisuudelle ei jatkossa enää tarvitsisikaan määritellä perustetta, työsuhteen keston ollessa maksimissaan vuoden mittainen. Tämä mahdollistaa määräaikaisuuksien ketjutuksen aiempaa helpommin ja työelämän epävarmuuden kasvun entisestään.

– Lisäksi myös työsuhteiden irtisanominen helpottuu ja jatkossa irtisanomisperusteeksi riittäisi työnantajan ilmoittama ”asiallinen syy”, mitä tämä sitten ikinä käytännössä tarkoittaakin, sen tiedän että hyvältä ei kuulosta, Viitala huomauttaa.

Paikallisesti on aina voitu sopia työehtosopimusta paremmin ja järjestäytyneillä työpaikoilla myös alakohtaisesti eri asioista sopiminen on onnistunut. Nyt hallitusohjelmassa kaavaillaan paikallisen sopimisen entistä laajempaa käyttöä. Vaikuttaa siis siltä, että luvassa on vielä lisää heikennyksiä palkansaajille. Tämä tulee oletettavasti aiheuttamaan työmarkkinoille levottomuutta ja laajasti arvostettu vakaus häiriintyy.

Myös työntekijöiden työtaisteluoikeuksiin ollaan kajoamassa rajoittamalla oikeutta tukilakkoihin ja laittomiin lakkoihin osallistuneille työntekijöille ollaan langettamassa 200 euron seuraamusmaksua.

– Herää väkisinkin ajatus siitä, että näillä toimilla ajetaan ahtaalle niin työntekijöiden mahdollisuuksia taistella oikeuksiensa ja arvojensa puolesta, mutta myös ammattiyhdistysliikettä kokonaisuudessaan. Uskon tämän kuitenkin herättävän kiinnostusta liittyä ammattiliittoihin, Viitala päättää.