SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma: Kotirauha kuuluu kaikille

SDP:n puheenjohtajaehdokas Antti Lindtman julkaisi visionsa vuoteen 2035 – Suomen suunta on tulevaisuus 9.6.2023 15:29:50 EEST | Tiedote

SDP:n puheenjohtajaehdokas, kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on julkaissut visionsa vuoteen 2035. “Suomen suunta on tulevaisuus” -nimellä kulkeva visio tähtää siihen, että Suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuonna 2035. Tämä on toteutettava niin, että kaikki pysyvät mukana ja niin, että vihreään siirtymään liittyvät valtavat mahdollisuudet muuntuvat taloudellisiksi menestystarinoiksi.