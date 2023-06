SDP:n kansanedustaja Juha Viitala: Sunilan tehtaan sulkeminen tulee vaikuttamaan merkittävästi Kaakkois-Suomen elinvoimaan ja toimia tarvitaan

– Tämä on lyhytnäköinen päätös kotimaiselta yritykseltä. Koko käsityksemme maailmasta on muuttunut viimeisen vuoden aikana ja moni yritys on siirtynyt kvartaalitaloudesta viikkotalouteen. Nyt on kuitenkin aika käyttää malttia, peräänkuuluttaa Viitala.

– Tehtaan sulkeminen on inhimillinen tragedia menetettyjen työpaikkojen johdosta, mutta myös siksi, että naapurissa oleva Anjalankosken tehdas päätettiin sulkea tänä vuonna. Nämä useat, toistuvat vastoinkäymiset Kaakkois-Suomeen eivät tuo mukanaan vain työttömyyttä, vaan myös myös toivottomuutta, Viitala muistuttaa.

– Nyt on hyvä muistaa, että Stora Enson päättämät muutokset eivät vaikuta vain tehtaan työntekijöihin, vaan niiden välilliset vaikutukset ovat suuret. Seurauksena voi olla myös laajemmin palveluiden sulkemista, maakunnasta poismuuttoa ja elinkeinoelämän heikentymistä, kertoo Viitala.

Sunilan tehtaan irtisanomiset johtavat siihen, että tehtaan ammattilaiset tarvitsevat muuntokoulutusta ja tukea työllistymiseen. Tilanne vaatii toimia niin Stora Ensolta, mutta myös tulevalta hallitukselta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainalle on vaikuttanut enemmistöön kotimaisten kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritystoiminnasta, mutta ratkaisuja on löydetty myös muilla keinoilla kuin irtisanomisilla.

– Pian aloittavan hallituksen työ- sekä omistajaohjausministeri pääsevät heti näyttämään taitonsa, kun heidän täytyy ohjata merkittäviä tukitoimia Kaakkois-Suomeen. Mikä on yhtiöiden tulevaisuus, joissa valtio on osaomistajana - unohdetaanko jatkossa yhteiskuntavastuu kuten Stora Enso vaikuttaa tehneen?, kysyy Viitala.