SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen Europa-Forum Wachauhun

Vuosittainen Europa-Forum Wachau -konferenssi Itävallassa on seurannut Euroopan kehitystä viimeisten 26 vuoden ajan ja on vakiinnuttanut asemansa korkean tason EU-asioiden foorumina.

Tänä vuonna foorumiin on kutsuttu niin politiikan, liike-elämän, kulttuurin, median ja diplomatian huippuvieraita. Vieraat kokoontuvat Wachaun laaksossa sijaitsevaan Göttweig Abbeyyn juhannusaattona keskustelemaan Euroopan turvallisuuspoliittisen ympäristön muutoksesta sekä EU:n tulevaisuudesta.

Kansanedustaja Tuppurainen käyttää foorumissa puheenvuoron teemalla ”A new compass - which direction will Europe's security take". Keskusteluun osallistuvat Tuppuraisen lisäksi liittovaltion ministeri Karoline Edtstadler Itävallasta ja ministeri Peter Burke Irlannista.

Paneelissa keskustellaan maaliskuussa 2022 27 EU-jäsenvaltion ulko- ja puolustusministerien sopimasta EU:n uudesta turvallisuuspoliittisesta konseptista. Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistaminen on entistäkin ajankohtaisempaa ”Zeitenwenden" ja Venäjän federaation provosoimattoman ja perusteettoman täysimittaisen Ukrainan hyökkäyksen seurauksena.