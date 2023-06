SDP:n Kiuru jyrähtää Orpon hallitusohjelmasta: Palvelut heikkenevät ja eriarvoisuus kasvaa

- Tuleva oikeistohallitus pyrkii hillitsemään sote-kustannusten kasvua vuoden 2023 julkisen talouden perusuraan verrattuna 1,4 miljardia euroa. Lääkkeeksi ehdotetaan tehostamista ja järkeistämistä, mutta mitään esimerkkejä toimenpiteistä ei hallitusohjelmassa ole. Hyvinvointialueilla on jo käynnissä talouden sopeutustoimet. Nyt tuleva hallitus laskee saavuttavansa näillä jo käynnissä olevilla toimilla uuden säästötavoitteensa. Tämä on silkkaa sumutusta.

Kiuru pelkääkin, että näin suuret säästöt soteen tulevat johtamaan palvelutason laskuun, vaikeuttaa hoidon saatavuutta, ja sosiaalisen kestävyysvajeen kasvuun. Nämä juustohöylätoi-met tulevat lisäämään pahoinvointia ja eriarvoisuutta.

Tulevan hallituksen pyrkimys purkaa hoitojonoja yksityisten toimijoiden avulla ei Kiurun mielestä myöskään uudista mitään.

- Nykyinen laki hoitotakuusta toimii niin, että jos hoitoa ei saa hoitotakuun mukaisessa ajassa, saa palvelusetelin. Hallitusohjelma näyttää tässäkin kohtaa keisarilta ilman vaatteita.

Hallitusohjelman kirjaus henkilöstömitoituksen lykkäämisestä on Kiurun mukaan vakava virhe.

- Yli puolet yksiköistä ylittää jo 0,65 -mitoituksen jo nyt, ja 30 prosenttia on jo saavuttanut 0,7-mitoituksen. Kun henkilöstömitoituksen nostolta nyt viedään taloudellinen pohja, tulee palvelutaso käytännössä laskemaan yli puolessa vanhustenhoidon yksiköistä. Hallitus on päättänyt säästää 90 miljoonaa vuodessa ikäihmisten palveluista ja henkilöstön työoloista, eikä tällä ole mitään tekemistä hoitohenkilöstön saatavuuden kanssa. Näin vähän on opittu aiemmista vanhuspalveluiden kriiseistä.

Vammaispalvelulain voimaantulon lykkäys on Kiurun mielestä yksiselitteisesti julmaa.

- Kolme hallituskautta vammaisia ihmisiä roikotettiin löysässä hirressä, ja Suomelle ropisi moitteita vammaispalveluiden eriarvoisuudesta. Kun tämä häpeällinen tilanne vihdoin saatiin korjattua, oikeistohallituksella on otsaa siirtää vammaispalveluiden uudistus hamaan tulevaisuuteen. Vammaiset ihmiset ovat yh-teiskuntamme haavoittuvimpia jäseniä, ja heidän pompottelunsa tällä tavalla on silkkaa julmuutta.