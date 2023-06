SDP:n Krista Kiuru: Hallitusohjelma on sotealalle kohtuuton

- Haluan tukea uutta sosiaali- ja terveysministeriä, perussuomalaisten Kaisa Juusoa ja hänen näkemystään sairaussakosta. Kuten ministeri aivan oikein totesi, hallitusohjelmassa sovittu ensimmäisen palkattoman sairauslomapäivän on hoitoalalle ”huono juttu" ja että työmarkkinajärjestöjen pitäisi päästä siitä eroon. Ministeri Juuso totesi eduskunnan keskustelussa tänään, että osa hänen hallinnonalansa 1,4 miljardin säästötavoitteesta on laskettu sen varaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon väki on vähemmän sairaana. Mutta tällä politiikallahan sairaspoissaolot juuri lisääntyvät, Kiuru kommentoi.

Kiuru peräänkuuluttaa arvojohtajuutta.

- Tässä maailmantilanteessa tarvitaan politiikan arvojohtajuutta. Päättäjien pitää puhua arvoista. Pääministeri Orpo linjasi vielä hallitusohjelmaneuvotteluiden aikaan, että keneltäkään ei vaadittaisi kohtuuttomia. Nyt kun uusi hallitusohjelma on julki, selvisi, että kyllä vaaditaan. Kaikkein rikkaimpien verotus kevenee, eikä suurituloisilta vaadita osallistumista taloustalkoisiin.

Tämä hallitus ei viitsinyt tehdä edes alustavia selvityksiä päätöstensä tulonjakovaikutuksista, puhumattakaan että se olisi teettänyt ja laittanut niistä vaikutusarvioinnit heti liikkeelle. Myöskään lapsivaikutuksia ei aiota edes arvioida. Tämä kertoo hallituksen kansalaisia kohtaan osoittamasta välinpitämättömyydestä.

Valtiontalous ei tervehdy suomalaisilta leikkaamalla.

- Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi ennen vaaleja ihmisille, että perussuomalaiset ei tule leikkaamaan pienituloisilta. Nyt näemme, että tämä lupaus ei pitänyt paikkaansa. Eduskunnassa tänään käyty keskustelu ja Orpon hallituksen esittämät arvokannanotot kertovat siitä, että maassamme on nyt hyvin oikeistolainen hallitus. Suomalaisten peruspalveluista ja palkansaajalta tullaan leikkaamaan samalla, kun rikkaille annetaan veronalennuksia. Ihmettelen, kuinka hallituspuolueiden kansanedustajat – erityisesti perussuomalaisten leiristä – pystyvät niin innokkaasti tätä politiikkaa puolustamaan.

- Orpon hallituksen leikkauspolitiikka ei paranna valtiontaloutta. Taloudellinen kestävyysvaje tulee kasvamaan lisää, kun sosiaalinen kestävyysvaje kasvaa. Perussuomalaisten Riikka Purra on nyt vastuussa valtion rahoista ja siitä, että uuden hallitus politiikka tulee aiheuttamaan isomman laskun tällä linjalla.

Kiuru peräänkuuluttaa uudelta puhemieheltä myös suoraselkäistä ja puolueetonta linjaa.

- Opposition tulee voida haastaa hallituksen arvopohjaa. Tiedonantokeskustelussa on kyse hallituksen luottamuksen arvioinnista, ja siksi arvopohjasta pitää voida ja saada keskustella. Puhemiesneuvoston on syytä varmistaa, että näin myös käy, Kiuru sanoo.