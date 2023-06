SDP:n Lindtman: Orpo kannustaa pienituloisia leikkauksilla ja suurituloisia veroeduilla

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies,

“Kokoomus haluaa leikata pienituloisten etuisuuksia. Se ei meille käy.”

Tämän väkevän arvion voi allekirjoittaa. Helsinkiläiseltä pienituloiselta yksinhuoltajaperheeltä hallitus on viemässä jopa yli 600 euroa kuukaudessa. Työnsä menettäneeltä palkansaajalta leikataan satoja euroja.

Tänään tässä salissa on ainakin yksi henkilö, joka on julistanut:

“Se ei meille käy.”

Sen olisi voinut sanoa joku salin vasemmalta laidalta. Mutta kyseessä on perussuomalainen poliitikko. Eikä kuka tahansa, vaan puolueen puheenjohtaja, nykyinen valtiovarainministeri Riikka Purra.

Vain viisi päivää ennen eduskuntavaalien äänestyksen alkua Purra vannoi perussuomalaisten nimissä suomalaisille, että pienituloisten leikkaukset “ei meille käy”.

Tämän lisäksi Purra lupasi: kansalaisten elinkustannukset käännetään laskuun.

Nyt elämisen kustannukset kasvavat tuhansien suomalaisten kodeissa.

Niin vuokralla kuin omistusasunnoissa asuvat pääsevät maksamaan perussuomalaisten lähettämää korkeampien elinkustannusten täsmälaskua.

Jokainen sairastunut maksaa lääkkeistään enemmän, busseilla ja junilla liikkuminen kallistuu, kun arvonlisäveroa nostetaan. Sairaaloiden poliklinikkamaksut nousevat. Erityisesti autolla työssäkäyvän arki kallistuu työmatkavähennysten heikentymisen vuoksi.

Arvoisa puhemies,

Nyt olemme nähneet Säätytalon ihmeen. Puheenjohtaja Purra, joka tästä salista kaikkein ehdottomimmin lupasi painaa elämisen kustannukset alas ja olla koskematta pienituloisten toimeentuloon, on nyt täällä tänään perustelemassa, kuinka nämä hetki sitten täysin mahdottomat päätökset ovat nyt täysin välttämättömiä.

Kun tähän lisää ennennäkemättömät otteet suomalaisen palkansaajan oikeuksien heikentämiseksi, ei voi tulla kuin yhteen johtopäätökseen:

Timo Soinin vuodesta 2015 asti hallussaan pitelemä takinkäännön Suomen ennätys kalpenee sen rinnalla, miten Purran perussuomalaiset pettävät suomalaiset.

Ja tätä kaikkea yritetään perustella edellisen hallituksen velkaantumisella, vaikka perussuomalaiset ovat hyväksyneet 95 prosenttia kuluneen vaalikauden velasta. Jos kaikki esityksenne johtuvat edellisestä hallituksesta, miksi ette kertoneet linjaanne ennen vaaleja, jolloin kaikki talousluvut olivat jo tiedossa?

Ärade talman,

Finland är ett öppet och jämlikt föregångsland. Ett land där alla behandlas lika och där vi tar hand om våra minoriteter. Regeringen kommer att gå mot det förflutna bara om alla regeringspartier accepterar det. Därför är det viktigare än någonsin att finländare som tror på internationalisering, framsteg och tvåspråkighet, förenas och visar regeringen att detta inte är rätt väg för Finland.

Arvoisa puhemies,

Mitä vaikeammat ajat, sitä tärkeämpää on päätösten oikeudenmukaisuus. Pääministeri Orpo, lupasitte heti vaalien jälkeen ja uudestaan hallitusneuvotteluiden alkaessa, että: sitaatti “keneltäkään ei vaadita kohtuuttomia”.

Jos työnsä menettänyt palkansaaja menettää ensin puolet tuloistaan ja sitten vielä neljäsosan työttömyysturvasta, sekö ei ole kohtuuton vaatimus, pääministeri Orpo?

Kuinka epäoikeudenmukaisesti koronakriisin ja Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen laskun jaattekaan?

Olen yrittänyt lukea hallitusohjelman moneen kertaan, enkä ole vieläkään löytänyt ensimmäistäkään toimenpidettä, jolla talouden tasapainotuksen taakkaa jaettaisiin pääministerin tuloluokkaan. Jotain löysin. Yleisen veronalennuksen lisäksi tuloeliittiä odottaa tarkkaan räätälöity ylimääräinen veronkevennys, vähintään 1200 euroa vuodessa lisää, pysyvästi.

Ja koska tiedämme, että tässä tuloluokassa on vaikea saada kaikkia rahoja kulumaan, te esitätte, että veroetuja tarjoavan osakesäästötilin ylärajaa nostetaan 100 000 euroon.

Pienituloisia kannustetaan leikkauksilla ja suurituloisia veroeduilla.

Onko tämä hallitus vahvan ja välittävän Suomen hallitus? Vai pelkästään vahvoista välittävän? Tässä hallitusohjelmassa kielii kaipuu takaisin aikaan, jossa palvelusväki tiesi paikkansa ja ymmärsi pysyä keittiön puolella.

Arvoisa puhemies,

Suomella on vuosikymmeniä ollut yksi supervoima ylitse muiden: se on yhteistyö. Siihen kuuluu vahva osaaminen. Mitä vaikeammat ajat, sitä enemmän niitä on tarvittu.

On erityisen vaikea ymmärtää, miksi hallitus käy yli kahden miljoonan suomalaisen palkansaajan työsuhdeturvan kimppuun luoden epävarmuutta ja ristiriitoja työpaikoille.

Hallitus kannustaa suomalaista palkansaajaa entistä helpommin tulevilla potkuilla, vaikka irtisanominen Suomessa on kansainvälisesti katsoen jo ennestään helppoa.

Kun Sipilän hallitus uhkasi pakkolailla, tämä hallitus on tehnyt uuden innovaation, potkulain.

Erityisesti jo ennestään heikommassa asemassa oleviin palkansaajiin sairaussakko tulee iskemään suoraan ja tuo paineen laajentaa sitä myös jatkossa. Uunituore terveysministeri ansaitsee tunnustuksen, kun hän rehellisesti myönsi, että sairaussakko on täysin soveltumaton hoitoalalle.

Naisvaltainen hallitus aloittaa historiallisen työnsä yrittämällä kääntää tasa-arvon kehitystä roimasti taaksepäin. Perusteettomat pätkätyöt laillistetaan ja palkkaerojen kaventaminen halutaan tehdä mahdottomaksi estämällä sovittelijaa tekemästä lailla säädettyä työtä.

Ja koska hallitus tietää, että suomalaiset eivät tule näitä heikennyksiä hyväksymään vaan päinvastoin vastustavat paluuta vanhaan isäntävaltaan, täytyy myös lakko-oikeuteen puuttua. Mielenosoittamista hallitusta vastaan halutaan rajoittaa ja tehdä se entistä vaikeammaksi.

Pohjoismaiseen malliin kuuluvat työelämän turva, kohtuullinen työttömyysturva ja uudelleenkouluttautumisen mahdollisuus palveluineen.

Nyt hallitus vie työttömyysturvan Pohjoismaiden heikoimmalle tasolle, heikentää irtisanomissuojaa ja lakkauttaa mahdollisuuden vahvistaa osaamista aikuiskoulutustuella.

Arvoisa työministeri,

Tämä ei ole pohjoismainen malli. Tämä on Trumpin Amerikan malli.

Arvoisa puhemies,

Suomessa sekä kansalaiset että tähän mennessä myös puolueet ovat jakaneet yhteisen ymmärryksen siitä, että hoitoon pääsyä pitää nopeuttaa, vammaisten elämänlaatua halutaan parantaa, sote-palvelut turvataan laadukkaina kaikille ja erityisesti siitä, että maatamme rakentaneista ikäihmisistä pidetään huolta. Siksi onkin hämmentävää, että kauan kaivattu hoitajamitoitus lykätään, hoitotakuu vesitetään ja muutama kuukausi sitten yksimielisesti hyväksytty vammaisten inhimillisen elämän mahdollistava laki lykätään sekä vesitetään.

Miljardiluokan säästöt sote-palveluissa tarkoittavat irtisanomisia ja tuntuvat kipeästi jokaisessa terveyskeskuksessa ja palvelutalossa.

Arvoisa puhemies,

Tämä maa on menestynyt sillä, että pidämme huolta koulutuksesta ja työllisyydestä. Maana, joka uskoo, että ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta on tavoite, joka rakentaa menestystä. Menestystä, jota voi tulla rakentamaan maailmalta ilman, että tarvitsee olla laukku pakattuna peläten äkkilähtöä muutaman viikon varoitusajalla. Maana, jossa arvostetaan ja kannustetaan myös heitä, joilla ei ole kykyä tai mahdollisuutta olla kokopäivätyössä. Maana, jossa koulutuksesta ja osaamisen vahvistamisesta ei leikata, ja jossa luontokadon torjunnassa kunnianhimosta ei tingitä. Maa, joka kuluneen vaalikauden aikana syntyneen 120 000 uuden työpaikan lisäksi jatkaa kunnianhimoisia ja oikeudenmukaisia kasvu- ja työllisyystoimia.

Arvoisa puhemies,

Tässä herää jo kysymys, onko tässä hallitusohjelmassa mitään hyvää? Kyllä on.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kirjauksille on helppo antaa hyväksyntä jatkona viime kauden työlle: tuki Ukrainalle jatkuu, vaikutamme EU:ssa, YK:ssa ja nyt myös Natossa - ja pidämme huolta omasta puolustuskyvystämme.

Tutkimus- ja kehittämistyön rahoitusta vahvistetaan parlamentaarisen sovun mukaisesti. Positiivisiin asioihin kuuluu äitiyspakkauksiin tuleva pallo. Liikunnallisuus on tärkeä osa hyvinvointiamme ja terveellisiä elämäntapoja. Myönteistä on sekin, että kohta näemme miten koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä äänestää vihreän siirtymän puolesta ilman hymyn häivääkään.

Arvoisa puhemies,

Sosialidemokraatit tulevat esittämään syksyllä oman vaihtoehdon, joka perustuu kolmelle periaatteelle:

Julkista taloutta tasapainotetaan oikeudenmukaisesti ja siten, että myös vahvimmat osallistuvat talkoisiin Osaamisen kehittäminen on kasvumme keskeinen moottori Vihreästä siirtymästä otetaan kaikki hyöty irti kymmenien miljardien investointeina ja luonnonsuojelua vahvistetaan.

Arvoisa puhemies,

Orpon-Purran mustavalkoinen hallitusohjelma lisää eriarvoisuutta, langettaa koronan ja sodan laskun pienituloisille sekä kärjistää yhteiskunnan vastakkainasettelua. Siksi esitämme puheenjohtaja Purran ennen vaaleja esittämin perustein eduskunnan hyväksyttäväksi epäluottamuslause-ehdotuksen:

"Eduskunta toteaa, että hallituksen esittämä hallitusohjelma leikkaa pienituloisten etuisuuksia, eikä se meille käy! Tämän vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."