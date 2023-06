SDP:n Mäkynen: Hallituksen tavoitteet ja toimet sosiaaliturvassa ristiriidassa

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on huolissaan Orpon hallituksen aikeista uudistaa sosiaaliturvaa. Positiivista hallitusohjelmassa on puolueiden yhdessä sopimasta sosiaaliturvan yksinkertaistamisesta kiinni pitäminen, mutta muilta osin hallituksen tavoitteet ja keinot eivät vastaa toisiaan.

– Kirjauksissa näkyy kylmä ja epäluottamuksen kyllästämä ihmiskuva. Orpon hallitusohjelma antaa eniten heille, joilla on jo suuret tulot ja omaisuutta ja ottaa eniten heiltä, joilla on jo valmiiksi vaikeaa. Tässä näkyy ajattelu, että toiset ihmiset ovat hyviä ja ansaitsevat parempaa, kun toiset ovat heikkoja tai huonoja ja ansaitsevat rangaistuksia.

Orpon hallituksen ohjelmassa esimerkiksi poistetaan sosiaaliturvan eri etuuksien suojaosat, jotka ovat kannustaneet ottamaan lyhyitä ja osa-aikaisia työkeikkoja vastaan. Karensseja pidennetään, lapsikorotukset poistetaan ja toimeentulotukeen ollaan tekemässä suuria muutoksia. Samalla asumistukea ja lukuisia muita etuuksia leikataan tasoltaan huomattavasti.

– Yhteisvaikutuksena työttömän tai sairaan vanhemman perheen kuukausitulot voivat pudota jopa satoja euroja. Tämä tulee ajamaan suuren määrän ihmisiä viimesijaisen turvan piiriin toimeentulotuelle, vaikka hallitusohjelman tavoite on puolittaa toimeentulotukea saavien määrä. Tavoite ja keinot ovat räikeässä ristiriidassa, SDP:n sosiaaliturvamallin valmistellut Mäkynen toteaa.

Toimeentulotukea hallitus on uudistamassa lisäämällä velvoitteita ottaa vastaan osoitettua työtä ja palveluita. Käytännössä tämä tehdään laajentamalla Kelan mahdollisuuksia leikata toimeentulotukea. Asumistukea leikataan mm. laskemalla keskuskaupungeissa asuvien saamaa tukea, mikä pakottaa muuttamaan pois sieltä, missä työpaikat ovat.

– Leikkaukset ja ihmisten toimeentulon kurjistaminen on kuorrutettu ohjelmassa sanoilla velvollisuuksista ja osallisuudesta. Käytännössä sanat jäävät ontoiksi, jos ihmisille ei ole osoittaa työtä, josta saa elämiseen riittävän palkan tai palveluita, jotka oikeasti parantavat ihmisten tilannetta. Edessä vaikuttaa olevan aktiivimallin kaltainen floppi, jossa ihmisiä kiusataan toimeentuloleikkauksilla ilman aitoa mahdollisuutta parantaa tilannettaan. SDP kannattaa etuuksien ja palveluiden tiivistä yhteistoimintaa ja siksi Marinin hallitus lisäsi työllistämispalveluiden rahoitusta ja saatavuutta, Mäkynen sanoo.

– Pitkittynyt sosiaaliturvan varassa oleminen ei johdu usein huonoista kannusteista, vaan ihmisen terveyteen ja koulutukseen liittyvistä ongelmista, jotka estävät työllistymisen. Siksi tehokkainta olisi kuntoutuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työttömille suunnattujen koulutusten lisääminen. Kun tarjolla on mielekkäitä palveluita, myös velvoittavuus on oikeudenmukaista ja mahdollista toteuttaa. Hallituksen resepti on kuitenkin liian yksinkertainen ja tähtää vain toimeentuloleikkauksiin, ei aidosti työllistymiseen, Mäkynen päättää.