SDP:n Marko Asell: Tuleva oikeistohallitus ei ota hyvinvointitavoitetta vakavasti

Liikkumattomuuden kustannukset ovat 3,5–7 miljardia euroa, joten se ei ole ihan pieni kansantaloudellinen kysymys. Työkyvyn ylläpito ja parantaminen ovat vahvasti myös elinkeinoelämän ja työnantajien intresseissä. Tuoreen australialaisen tutkimuksen mukaan liikunnalla on dramaattiset vaikutukset mielenterveysongelmien hoitokeinona. Liikunta voi hoitaa masennusta ja ahdistusta paremmin kuin terapia tai lääkehoidot. Teho on jopa puolitoista kertaa suurempi (British Journal of Sports Medicine, HS). Tähän asiaan on tärkeää reagoida Suomessakin, jossa suurimmat työkyvyttömyyttä aiheuttavat ongelmat ovat nimenomaan mielenterveydellisiä.

UKK-instituutin tutkimus osoittaa liikkumisen edelleen vähentyneen. Lasten ja nuorten kuntoa mittaava Move!-mittaus osoittaa tulosten heikentyneen. Armeijan kuntotesteissä tulokset jatkavat putoamistaan. Ihmiset istuvat aiempaa enemmän työssään, opinnoissaan ja harrastuksissaan. Liikkumattomuus on ongelma, joka tulee lyhentämään eliniänodotetta. Liikkumattomuus siis tappaa, kun suoraan sanotaan.

– Ja jos liikkumattomuus ei tapa, niin se aiheuttaa pahoinvointia. Samaan aikaan kun liikunta vähenee maassa, mielenterveysongelmat kasvavat ja niistä puhutaan joka toisessa lauseessa. Mitä tehdään? Mistä terapeutteja kaikille? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta syvien ongelmien ja kriisien aikana on tärkeä palata perusasioiden äärelle. Oman hyvinvoinnin perusta rakentuu kuitenkin riittävän unen, terveellisen ravinnon ja liikunnan ”kolmiyhteydelle”. Tämän perustan päällä ajattelukin onnistuu paremmin, Asell painottaa.

Mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava syy. Oppilaiden mielenterveysongelmat ovat nousseet merkittävästi. Istutaan liikaa ja ”plärätään” mobiililaitteilta somea ja viihdettä yötä myöten. Ja syödään pikaruokaa. Ei ihme, jos tuntuu pahalta.

– Positiivista on toki se, että uusi hallitus aikoo perustaa liikunnalliseen elämäntapaan ja toimintakykyyn keskittyvän poikkihallinnollisen Suomi liikkeelle -ohjelman. On vain perin kummallista nostaa liikuntapalveluiden alv-kantaa ja samalla etsiä keinoja tukea liikuntaa verotuksen keinoin – nyt eivät ole tainneet työryhmät keskustelulla keskenään hallitusneuvotteluissa kovin hyvin, Asell pohtii.