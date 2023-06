SDP:n Nasima Razmyar: Hallitusohjelma ei ota isojen kaupunkien haasteita tarpeeksi hyvin huomioon

SDP:n Pia Viitanen: Tuleva hallitus pyrkii puuttumaan keskuspankkien itsenäiseen toimintaan 18.6.2023 15:19:47 EEST | Tiedote

Kun maan hallitus pyrkii puuttumaan keskuspankkien itsenäiseen toimintaan, on siitä vain huonoja esimerkkejä. Viimeksi muun muassa Turkista. Erityisesti vaikea tätä on ymmärtää siksi, että hallituksen muodostaja Petteri Orpo on istunut koko kuluneen kauden pankkivaltuustossa ja on edelleen sen jäsen. Hän on myös entinen valtionvarainministeri. Hänen luulisi tuntevan keskuspankkien riippumattomuuden merkityksen ja lainsäädännön. Mitä pikemmin hallituksen muodostaja, Pankkivaltuuston jäsen, Petteri Orpo tämän päätöksen peruu hallitusohjelmasta, sitä parempi. Toivottavasti tämä tapahtuu ennen kuin hallitusohjelma annetaan eduskunnalle.