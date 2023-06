SDP:n Ojala-Niemelä ja Mikkonen: Orpon soteleikkuri vaarantaa Etelä-Savon ja Lapin sairaalapalvelut

SDP:n Mäkynen: Hallituksen tavoitteet ja toimet sosiaaliturvassa ristiriidassa 17.6.2023 14:37:32 EEST | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on huolissaan Orpon hallituksen aikeista uudistaa sosiaaliturvaa. Positiivista hallitusohjelmassa on puolueiden yhdessä sopimasta sosiaaliturvan yksinkertaistamisesta kiinni pitäminen, mutta muilta osin hallituksen tavoitteet ja keinot eivät vastaa toisiaan. – Kirjauksissa näkyy kylmä ja epäluottamuksen kyllästämä ihmiskuva. Orpon hallitusohjelma antaa eniten heille, joilla on jo suuret tulot ja omaisuutta ja ottaa eniten heiltä, joilla on jo valmiiksi vaikeaa. Tässä näkyy ajattelu, että toiset ihmiset ovat hyviä ja ansaitsevat parempaa, kun toiset ovat heikkoja tai huonoja ja ansaitsevat rangaistuksia. Orpon hallituksen ohjelmassa esimerkiksi poistetaan sosiaaliturvan eri etuuksien suojaosat, jotka ovat kannustaneet ottamaan lyhyitä ja osa-aikaisia työkeikkoja vastaan. Karensseja pidennetään, lapsikorotukset poistetaan ja toimeentulotukeen ollaan tekemässä suuria muutoksia. Samalla asumistukea ja lukuisia muita etuuksia leikataan tasoltaan huomat