SDP:n Perholehto: Orpon hallitus on heittänyt länsimaiset liberaalit arvot romukoppaan!

— Lehdistönvapaus on korvaamaton demokratian ja oikeusvaltion tukipilari. Sen merkitys korostuu sosiaalisen median ja disinformaation aikakaudella. Aihe on nyt erityisen ajankohtainen muutamien hallituspuolueiden kansanedustajien toiminnan vuoksi. Suomeen ei todellakaan tarvita kaikuja ”Unkarin mallista”, taustoittaa Perholehto kysymystään.

Vaikka Suomi sijoittui Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuonna 2023 julkaisemassa vertailussa viidenneksi, on lehdistönvapauden tila heikentynyt aiempaan nähden. Erityisesti toimittajien turvallisuuden saralla on otettu takapakkia, mikä on ilmennyt Suomen sijoituksen pudotessa sijalta 10 sijalle 23.

— Lehdistönvapaus on osa sananvapautta, ja siksi on ensiarvoisen tärkeää, että journalistit voivat toimia vapaasti ilman häirintää, painostusta ja pelkoa. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut useassa ratkaisussa, että valtiot eivät saa rajoittaa median keskeistä roolia vallan vahtikoirana, kansanedustaja Pinja Perholehto korostaa.

Journalistisen vapauden rapauttamisella on väistämättä myös demokratiaa heikentävä vaikutus. Kumpikaan näistä ei ole itsestäänselvyys, vaan niiden ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä myös Suomessa.

— Toisin kuin monet kansanedustajat, ei pääministeri Orpo ole kommentoinut viime päivien keskustelua journalistien toimintavapaudesta ja maalittamisesta juuri lainkaan. Voisi ajatella, että eikö tämä jo riittäisi, mutta perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo vielä kaiken päälle ymmärtävänsä toimittajan maalittamisen ilman minkäänlaista empatiaa. Herää kysymys, onko kukaan Kokoomuksessa todella hereillä sen suhteen, mitä ympärillä tapahtuu, kysyy Perholehto.

— On koko demokraattisen järjestelmä kannalta keskeistä kuulla, millä toimenpiteillä hallitus osoittaa sitoutuvansa lehdistönvapauden edistämiseen ja turvaa journalistien vapauden työskennellä poliitikkojen, viranomaisten ja virkavallan vaikutusyrityksiltä suojattuina, päättää Perholehto.