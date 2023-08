SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Riikka Purra syyttää mediaa omista ja puoleensa virheistä

SDP:n puoluehallitus tuomitsee ääriliikkeiden hiljaisen hyväksynnän 29.6.2023 15:38:54 EEST | Tiedote

SDP:n puoluehallitus katsoo, että suomalaisessa yhteiskunnassa ei tule olla minkäänlaista sijaa ihmisvihamielisyydelle tai natsisympatioille. Historiasta on opittava, että ääriliikkeet nousevat valtaan, kun niitä ei aktiivisesti vastusteta, vaan ne pyritään hiljaa sivuuttamaan ja jopa hiljaisuudella hyväksymään. Muiden eurooppalaisten maiden esimerkit osoittavat, että äärimielipiteet alkavat nousta politiikan valtavirtaan kun perinteinen oikeisto liittoutuu niitä edustavien kanssa. Eduskunta äänesti keskiviikkona 28.6. hallitusohjelmasta ja samassa yhteydessä elinkeinoministeri Junnilan luottamuksesta. Äänestystulos oli täysin poikkeuksellinen, sillä opposition lisäksi myös osa hallituksesta äänesti ministeri Junnilan luottamusta vastaan. Tämä on selvä osoitus siitä, että pääministeri Orpolla ei ole kykyä johtaa hallitusta. Perustuslaki edellyttää ministerien olevan rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja henkilöitä. Junnila, joilla on kiinteitä, todennettuja yhteyksiä ääriliikkeisiin ja