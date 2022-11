SDP:n 1. varapuheenjohtaja Niina Malm Itä-Suomi-foorumissa Kuopiossa: Itäisen Suomen elinvoima on myös turvallisuuskysymys

- On kiistatta selvää, että jo pitkään jatkunut Itäisen Suomen talouden hidas kasvu on saanut entistä kovemman kolauksen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä. Hallituksella on vahva tahtotila auttaa Itäistä Suomea pääsemään vaikeiden aikojen yli, minkä vuoksi ensi vuoden budjetissa esitetään Itä-Suomen ratahankkeiden edistämiseen 31,1 miljoonaa euroa, Kutilan kanavahankkeeseen 12,5 miljoonaa euroa ja Itä-Suomen korkeakoulujen opiskelupaikkoihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan 10 miljoonaa euroa. Lisäksi alueen matkailua kehitetään ja Imatran erämuseon suunnittelua jatketaan, sanoo Malm.

Malm korostaa lyhyen aikavälin toimia, jotta voidaan paikata sodan aiheuttamia haasteita sekä pidemmän aikavälin toimia, jotta alueen elinkeinoelämää ja taloutta voidaan rakentaa kestävästi pitkälle ajalle.

- SDP ajaa koko maan tasaista alueellista kehitystä. Joskus alueet tarvitsevat erityistä tukea, kuten esimerkiksi alueellisesti suuren työnantajan toiminnan loputtua. Näissä tilanteissa alueelliset tukipaketit ovat perusteltuja. Alueiden talous saadaan kuitenkin pitkällä aikavälillä nousuun panostamalla kasvuun ja innovaatioihin. Pelkät julkiset toimet eivät riitä, vaan kasvusta on revittävä kaikki irti. Alueita voidaan tukea monin eri tavoin, kuten parantamalla saavutettavuutta panostamalla liikenneinfrastruktuuriin sekä datayhteyksiin, panostamalla korkeakoulujen toimintaan ja TKI-rahoitukseen, edistämällä pandemian myötä vakiintunutta monipaikkaisuutta ja etätyömahdollisuuksia, nopeuttamalla kaavoitus- ja luvitusprosesseja sekä tarjoamalla yritystoimintaa tukevia palveluita. Yksi merkittävimmistä kasvua hidastavista tekijöistä on kuitenkin osaavan työvoiman vaikea saatavuus ympäri Suomen. Uskon, että koulutukseen ja ammattitaitoiseen työvoimaan panostaminen on keskeistä alueiden auttamisessa. Paras lääke velkasuhteen hallintaan sekä talouden vahvistamiseen on kasvu, ja paras lääke pitkäkestoiseen kasvuun on koulutus, kiteyttää Malm.

Maailmantilanne sekä talouden suhdannekuva on tällä hetkellä vaikea, ja suomalaisten arjen turvallisuuden turvaaminen on tärkeää. Erityisesti Itä-Suomessa rajan läheisyys on tuonut uudenlaisen huolen ihmisten arkeen.

- Puolustusvoiman komentaja Timo Kivinen päätti oman puheenvuoronsa muistuttamalla, että Suomen pitää olla sellainen, jota jokainen suomalainen haluaa puolustaa. Ja tästähän kaikessa on kyse. Meidän pitää luoda suomalaisille arjen turvallisuutta, ja sitä luodaan myös työn kautta. Itäisen Suomen elinvoiman turvaaminen on myös turvallisuuskysymys. Kivinen siteerasi lopuksi jo edesmennyttä jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari Adolf Ehrnroothia: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen kansa”. Ja sellaisena Suomen pitää pysyä – sellaisena, että jokaisella on puolustettavaa, päättää Malm.