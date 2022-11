SDP:n Aki Lindén: Riittämätön oma sote-palvelutuotanto voi johtaa hintakilpailun vääristymiseen

- On selvää, että monituottajamallia tarvitaan Suomessa myös jatkossa. Nyt jos koskaan on alueilla kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, millä tasolla hyvinvointialueiden palveluita tuotetaan itse, ja kuinka paljon alueilla tukeudutaan ulkoistuksiin. Jos alueille muodostuu riippuvuussuhde esimerkiksi yksittäisten tuottajien palveluista, käy se julkiselle puolelle helposti hyvin kalliiksi, Lindén kertoo.

- Kohtuulliset korotukset ovat tietysti ymmärrettäviä yleisen inflaation, hoitohenkilöstön palkkojen nousun ja hoitajamitoituksen kiristymisen vuoksi, mutta liian suuria korotuksia ei voida hyväksyä.

Lindén näkee, että terveen hintakilpailun ylläpitäminen on vastuullista toimintaa, jolla huolehditaan alueiden riittävästä neuvotteluasemasta.

- Oman tuotannon mitoituksesta on nimenomaan huolehdittava, ettei epätervettä riippuvuutta yksityisestä tuotannosta tai yksittäisestä palveluntarjoajasta pääse syntymään. Lisäksi hinnoittelun kannalta on aivan keskeistä, että oma tuotanto on riittävällä tasolla, jotta olemassa on vertailukelpoista tietoa palveluiden tuottamisen todellisista kustannuksista. Terveen hintakilpailun ylläpitäminen on tärkeää, jotta myös verovaroja kohdennetaan vastuullisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla kansalaisten palveluiden hyväksi.

- Ulkoistaminen voi olla kannattavaa, jos kilpailutilanne on terveellä tasolla. Toisaalta nämä suurimmat vaatimukset hinnankorotuksista, joita julkisuudessakin on ollut näkyvästi esillä, antavat aidosti aihetta kysyä, onko kilpailu tällä hetkellä riittävää koko maan tasolla, Lindén toteaa.