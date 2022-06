SDP:n Anneli Kiljunen ei hae enää jatkokautta vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

- Olen pohtinut asiaa vakavasti jo jonkin aikaa. Ratkaisu selkiytyi lopullisesti toimiessani nyt Eksoten ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallitusten puheenjohtajana.

- Minulle ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät asiat ovat aina olleet lähellä sydäntäni, niin eduskuntatyössä kuin myös paikallisessa politiikassa, Anneli Kiljunen sanoo.

- Parin viime vuoden työskentelyni Eksoten ja nyt hyvinvointialueen johtotehtävissä on kirkastanut sen, että haluan panostaa aikaani jatkossa entistä enemmän eteläkarjalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eteen. Toivon, että voin keskittää aikani hyvinvointialueemme sote-palveluiden sekä turvallisuus- ja pelastuspalveluiden kehittämiseen, Kiljunen toteaa.

Kiljusen työ eduskunnassa on painottunut sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspolitiikkaan. Hän on yksi niistä kansanedustajista, jotka ovat olleet valmistelemassa soteuudistusta vuodesta 2003 alkaen ja työ jatkuu edelleen. Kiljunen on ollut paitsi sosialidemokraattisen puolueen keskeinen sote-osaaja ja useiden ohjelmatöiden puheenjohtaja, myös monien sote-järjestöjen puheenjohtaja.

- Nyt on hienoa hyödyntää näitä kokemuksia ja lainsäädäntöosaamista maakuntamme ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja sote-palveluiden kehittämiseen, Kiljunen toteaa.

- Olen erityisen kiitollinen Kaakkois-Suomen asukkaille ja äänestäjille, joiden luottamuksella olen saanut tehdä töitä eduskunnassa kahdenkymmenen vuoden ajan meille tärkeiden asioiden puolesta, Anneli Kiljunen kiittää.

- Ensi vuonna kääntyy uusi sivu elämässäni, mutta vielä on paljon tehtävää. Siltä osin työ jatkuu vielä eduskunnassa ensi kevääseen asti, Anneli Kiljunen summaa elämäntilannettaan.