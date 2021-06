SDP:n Anneli Kiljunen iloitsee: Kotihoito on jatkossa turvallista, riittävää ja laadukasta

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma on tyytyväinen Uudenmaan soten erillisratkaisuun 15.6.2021 15:09:47 EEST | Tiedote

Käsillä on merkittävä hetki. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta koskevasta lainsäädännöstä. Nyt ihmisten palveluita parantava ja turvaava uudistus on täysistunnon viimeisiä käsittelyjä vaille valmis.