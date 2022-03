SDP:n Anneli Kiljunen: Laadukas asuminen turvattava kaikissa elämänvaiheissa

- Asumisessa ei ole kyse vain asunnosta, kyseessä on myös ihmisen koti. Kodilla on tärkeä merkitys ihmisen päivittäiseen arkeen sekä ihmisen elämän laatuun, Kiljunen sanoo.



- Osana hallituskauden uutta ikäohjelmaa toteutetaan erillinen ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma. Ohjelman tavoitteena on parantaa ja kehittää ikääntyneiden asuinoloja ja edistää erilaisia asumisvaihtoehtoja, kuten yhteisökoteja, joustavasti muunneltavia palvelutaloja sekä lisätä kuntien ennakointia ja varautumista erilaisiin asumisvaihtoehtoihin, joista on tällä hetkellä suuri pula. Ohjelman avulla edistetään myös esteettömyyttä muun muassa hissi- ja esteettömyysavustuksilla, mikä hyödyttää ikääntyneiden lisäksi monia muita väestöryhmiä. Muistisairaiden erityistarpeet ja ikääntyvän väestön asumisen turvallisuus otetaan huomioon, Kiljunen iloitsee.



- Meidän tulee rakentaa entistä enemmän laadukkaita ja muuntojoustavia asumismuotoja, kuten palvelutaloja, jotka turvaavat ikäihmisen turvallisen asumisen samassa paikassa elämän loppuun asti. Kodin tulisi olla aina muunneltavissa elämän muuttuvien tarpeiden mukaan, se on inhimillistä, Kiljunen linjaa.

Kiljunen nostaa esille myös yksinasuvien yhdenvertaisen kohtelun.



- Suomessa 1,25 miljoonaa ihmistä asuu yksin. Yksinasuvien asema on tärkeä huomioida asuntopolitiikassa. Yksi keskeinen parannus olisi kotitalousvähennysedun parantaminen yhdenmukaiseksi pariskuntien ja perheellisten kanssa. Yhteen kotitalouteen tehty vähennykseen oikeuttava työ oikeuttaa kahden henkilön kotitaloudessa kaksinkertaisen vähennyksen yksinelävään nähden. Vähennysjärjestelmän tulisi kohdella eri perhemuotoja nykyistä yhdenmukaisemmalla tavalla ja sama koskee muun muassa kotitalouksien energiaremontteja, Kiljunen toteaa.



- Kotitalousvähennystä tulee mielestäni laajentaa koskemaan myös taloyhtiön remontteja. Tekeillä on selvitys, jossa etsitään keinoja, miten kerros- ja rivitaloyhtiöiden remontit saataisiin myös kotitalousvähennysten piiriin. Toteutuessaan kyseessä olisi merkittävä kädenojennus asunto-osakeyhtiöiden asukkaille, Kiljunen sanoo.



- Asuntopolitiikka koskettaa kaikkia elämänsektoreita, mutta toimenpiteet ovat usein teknisiä ja hitaita. Tästä syystä vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Asuntopolitiikan onkin oltava tavoitteellista, pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Marinin hallituksen asuntopoliittinen selonteko onnistuu tässä erinomaisesti, Kiljunen päättää.