SDP:n Anneli Kiljunen: Lääkärihelikopteripäätös olisi vaatinut lisäselvityksiä

SDP:n Paatero: Lääkärihelikopteri Uttiin suunnitelmien mukaisesti 17.3.2022 12:10:15 EET | Tiedote

Sote-ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 17.3. Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin tukikohdaksi Kouvolassa sijaitsevan Utin. Päätös tehtiin ensimmäisen kerran jo hallituksen reformiministerityöryhmässä 2018 pitkällisen harkinnan päätteeksi. Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) on tyytyväinen, että alkuperäisessä päätöksessä pitäydyttiin. – Tätä tietoa on odotettu Kaakkois-Suomessa pitkään. On hienoa, että lääkärihelikopterin tukikohta etenee suunnitelmien mukaan Uttiin, kuten aiemmin on jo linjattu. Kiitos myös ministeri Aki Lindénille ratkaisun löytymisestä, Paatero kiittää. Paatero muistuttaa, että Utti osoittautui jo aiemmin tehdyn päätöksen yhteydessä parhaaksi sijoituspaikaksi. Sijoituspaikka kattaa niin merialueen, Kymenlaakson kuin Etelä-Karjalan sekä osan Hämettä ja Uuttamaata. – Lääkärihelikopterin katvealue kattaa kaiken kaikkeaan yli 2 miljoonaa asukasta. Sijoituspaikalle on siis vahvat perusteet, jotka pitävät edelleen. Nyt on tärkeää, että tätä työtä lääkärihelikopterin