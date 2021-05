SDP:n Anneli Kiljunen: Lisätalousarviossa tärkeä lisäpanostus lasten ja nuorten hyvinvointiin

Jaa

Marinin hallitus ehdottaa lisätalousarvioesityksessä yhteensä 111 miljoonaa euroa lasten ja nuorten koronasta aiheutuneiden tilanteiden helpottamiseksi.

- Olen erittäin iloinen tästä tarpeellisesta esityksestä. On tärkeää, että kouluille ja muille nuorten kanssa toimiville viranomaisille taataan riittävät resurssit, joilla lasten ja nuorten osaamista ja hyvinvointia tuetaan tulevana syksynä, sanoo kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.).

Lisätalousarvioesityksessä esitetään tukea laajasti kaikille koulutusasteille aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Rahoituksella pyritään tasoittamaan koronavirustilanteesta johtuvia vaikutuksia, kuten esimerkiksi oppimisvajeen kasvua sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin heikkenemistä.

Lapset ovat huolissaan henkisestä hyvinvoinnistaan

Pelastakaa Lapset ry:n tuoreessa raportissa todetaan, että joka toinen lapsi tai nuori on huolissaan henkisestä hyvinvoinnistaan koronan pitkittyessä. Huolta lapsissa on herättänyt myös perheen toimeentulo. Raportin mukaan etenkin matalatuloisten perheiden lapset kärsivät pandemian seurauksista.

- Lasten ja nuorten huoleen tulee vastata. Etäopiskelu on vaikeuttanut monen koulussa pärjäämistä ja harrastustoiminnan keskeytyminen on vähentänyt entisestään sosiaalisia kontakteja. Noin neljäsosa lapsista on kokenut, ettei ole saanut itselleen tärkeiltä ihmisiltä riittävästi tukea korona-aikana. On tärkeää, että otamme lasten huolen vakavasti ja panostamme heihin nyt, päättää Anneli Kiljunen.