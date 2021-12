SDP:n Anneli Kiljunen: Long Covid on merkittävä uhka kansanterveydellemme

- Kannan suurta huolta siitä, että Long Covid tulee kuormittamaan terveydenhuoltoamme ja lisäämään eri tukimuotojen tarvetta tulevaisuudessa. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta pystymme suojaamaan ihmisiä tältä vakavalta jälkitaudilta sekä vastaamaan sairastuneiden ihmisten tarpeisiin, sanoo Eduskunnan Aivot-ryhmän puheenjohtaja Anneli Kiljunen.

Eduskunnan Aivot-ryhmä järjesti tänään keskiviikkona infotilaisuuden Long Covidista. Tilaisuudessa kerrottiin mm. mikä on Long Covid, käytiin läpi erilaisia tutkimuksia, HUS:in hoitojärjestelmää sekä sairastuneiden kokemuksia hoidosta sekä lainsäädäntöongelmista.

WHO:n ilmoituksen mukaan vähintään 10–20 % koronaan sairastuneista saa pitkäaikaisia oireita. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että Long Covidin ilmaantuvuus voi olla jopa 40–50 %. Se kertoo, että korona altistaa vakavaan jälkitautiin. Long Covid aiheuttaa ihmisille pitkittyneitä ja monimuotoisia oireita, jotka alentavat ihmisen toimintakykyä. Näitä ovat mm. lihaskivut, muistisairaudet, rintakivut, hengenahdistus ja vahva uupuminen. Suurin osa sairastuneista kykenee palaamaan työelämään, mutta monella tauti pitkittyy.

Long Covidia ei ole tunnettu terveydenhuollossa riittävästi ja se on näkynyt siinä, etteivät potilaat ole saaneet aina tarvittavaa hoitoa, kun ovat sitä hakeneet.

- Tästä syystä tarvitsemme lisää koulutusta ja osaamista. Hoitoketjuja on syytä sujuvoittaa edelleen ja hyvistä käytänteistä, kuten HUSin poliklinikasta on syytä ottaa oppia. Lisäksi sosiaaliturvan ja vakuutuskriteerien on syytä tunnistaa taudin kuva. Näin kukaan ei putoa järjestelmän ulkopuolelle siitä syystä, että tautia ja sen vaikutuksia ei tunnisteta, linjaa Anneli Kiljunen.

- Me tarvitsemme myös lisää tutkimustietoa. Tutkimusten ja hoitojen tueksi on perustettava Long Covidin tautirekisteri, jatkaa Kiljunen.

- Lopuksi on syytä kiinnittää huomiota nykyhetkeen. On edelleen terävöitettävä, että kyseessä on erittäin vakava jälkitauti, jolta voi suojautua parhaiten ottamalla koronarokotteet. Se on paras suojamme, päättää Anneli Kiljunen.