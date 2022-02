SDP:n Anneli Kiljunen: Opintolainan takaisinmaksu huomioitava toimeentulotuessa

- Kun opiskelija on velvoitettu ottamaan opintolainaa ennen kuin hän voi hakea toimeentulotukea, on täysin epäoikeudenmukaista, ettei opintolainan takaisinmaksua kuitenkaan huomioida toimeentulotuessa. Tästä syystä olen tehnyt lakialoitteen toimeentulotukilain muuttamisesta niin, että toimeentulotuen menoiksi hyväksytään opintolainan kuukausierä. Näen, että tämä on oikeudenmukaista opiskelijoita ja opintolainan ottajia kohtaan, sanoo kansanedustaja Anneli Kiljunen.

Suomessa noin 6000–10 000 opiskelijaa saa joka kuukausi toimeentulotukea ja heidät on velvoitettu ottamaan opintolainaa. He ovat monesta syystä vaikeassa elämäntilanteessa ja hakevat toimeentuloa elämän perusmenoihin kuten ravintoon, terveydenhuollon kuluihin ja asumiseen. Tästä syystä on tärkeä tukea heitä selviytymään tilanteestaan ja toimeentulo-ongelmista, jotta he valmistautuvat opinnoistaan, Anneli Kiljunen toteaa.

Opintolainan lyhennys alkaa yleensä 1,5—2 vuoden jälkeen opintotuen maksamisen päättymisestä. Jos henkilölle tulee taloudellisia vaikeuksia selviytyä opintolainan maksusta, hän luonnollisesti neuvottelee lainan järjestelyistä ensisijaisesti pankin kanssa. Jos hän tästäkin huolimatta joutuu turvautumaan toimeentulotukeen, ei Kela eikä kunnan sosiaalitoimi huomioi opintolainan lyhennystä toimeentulotuessa, vaan ne edellyttävät, että opintolaina jätetään maksamatta.

- Tällöin opintolaina menee perintään, minkä jälkeen tämä huomioidaan vasta toimeentulotuessa. Näin henkilö ohjataan entistä vaikeampaan tilanteeseen. Tämä on järjetöntä ja ehdottomasti väärin, sanoo Kiljunen.

Jos opintolainaa peritään tuenhakijan palkasta tai muusta tulosta ulosottoteitse pakkoperintänä, Kela ottaa tämän huomioon toimeentulotuessa. Vastaavasti jos tuenhakija on tehnyt ulosottoviranomaisen kanssa sopimuksen opintolainan vapaaehtoisista lyhennyksistä, niitä ei oteta huomioon toimeentulotuessa. Näin toimeentulotukijärjestelmä ohjaa opintolainan ottajat ulosottoon, josta tulee myös maksuhäiriömerkintä.

- Nykyinen toimeentulotukilainsäädäntö on opiskelijoiden opintolainan osalta todella epäoikeudenmukainen ja ohjaa ihmiset luottotietojen menettämiseen eikä hyvään taloudenpitoon, korostaa Kiljunen.

- Asiaan on saatava muutos. Meidän tulisi selvitä talousvaikeuksistamme sopimalla. Jos opiskelija on aikanaan velvoitettu ottamaan opintolainaa, tulee tämä olla jatkossa osa toimeentulotuen hyväksyttyä menoerää. Toimeentulotukea koskevan lainsäädännön ja järjestelmän ei tulisi ohjata elämää entistä vaikeampaan tilanteeseen ja maksuhäiriömerkinnän syntymiseen. Siksi toivon, että lakiesitykseni etenee myönteisesti kohti lain muutosta, päättää Anneli Kiljunen.