SDP:n Anneli Kiljunen: Opintotuen tulorajat nousevat pysyvästi – opiskelijoiden työnteko helpottuu

Hallituksen työllisyysneuvottelut ovat päättyneet ja opiskelijoiden toimeentulohaasteisiin on löydetty hyvä parannus nostamalla opintotuen tulorajoja.

Korkeakouluopiskelijoilla on käytössään keskimäärin 900 euroa kuukaudessa, joilla heidän tulee maksaa kaikki arkeen liittyvät kustannukset kuten asuminen, ravinto, opiskelukustannukset, vaatetus ja harrastukset. Tästä syystä on hienoa, että toimenpiteitä opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi tehdään. Opintotuen tulorajojen nosto on yksi keino ja hyvin tarpeellinen sellainen.

Tulorajojen nostamisen myötä opiskelijat voivat parantaa toimeentuloaan. Tämä tukee myös heidän osaamistaan ja tulevaa työllistymistä. Tällä hetkellä opintotuki on vahvasti lainapainotteinen ja monelle opiskelijalle myös riittämätön, jonka takia moni opiskelija tekee töitä opintojen ohella. Tämän lisäksi heidän on seurattava tarkasti opintotuen tulorajojen täyttymistä. Vuonna 2019 noin 40 000 opiskelijalta perittiin opintotukea takaisin tulorajojen ylittämisen vuoksi.

Toimeentulo-ongelmilla on suuri vaikutus opiskelijoiden mielenterveyteen ja jaksamiseen, jolloin sillä voi olla myös heikentävä vaikutus opintojen etenemiseen. Vuoden 2021 korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan reilu 15 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista kuvaa toimeentuloaan erittäin niukaksi ja epävarmaksi ja noin 22 prosenttia on pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen sitä lisää.

Tutkimustulokset ovat huolestuttavia ja osoittavat, että opintotuen tulorajojen nostaminen tulee tarpeeseen. Riittävä opintotuki ja opiskelijoiden mahdollisuus parantaa toimeentuloa työnteolla parantaa osaamista ja hyvinvointia. Jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota, miten tulorajojen nosto vaikuttaa opiskelijoiden valmistumisaikoihin.