SDP:n Anneli Kiljunen: Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen keskiössä on ihminen

Kansanedustaja Mäkinen: Suomalaisten palvelut ja yhdenvertaisuus sote-uudistuksen kärkinä 5.6.2020 12:39:55 EEST | Tiedote

Hallitus on saanut tavoiteaikataulussa valmiiksi tulevan sote-uudistuksen linjaukset. Tavoitteena on varmistaa kansalaisille yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, nopeuttaa hoitoonpääsyä sekä vahvistaa perustason palveluja. Järjestämisvastuu integroidaan yhdelle järjestäjälle niin perus- kuin erikoissairaanhoidon että sosiaali- kuin terveydenhuollon osalta. Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) pitää hallituksen linjauksia lupaavina: - Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka keskiössä on ihminen ja hänen tarpeensa. Kun hoito- ja palveluketjut ovat mahdollisimman sujuvia, ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon oikea-aikaisesti ilman pompottelua ja kohtuutonta odottelua, Mäkinen tiivistää. Mäkinen pitää tärkeänä, että perustason palveluja vahvistetaan ja sote-palveluja kirjaimellisesti tarjotaan rinta rinnan. - Meillä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat sekä terveydenhuollon ja sosiaalipuolen palveluja. Moniammatillisesta yhteistyöstä o