SDP:n Anneli Kiljunen: Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen on kiinni hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoituksesta

SDP:n eduskuntaryhmä: itäisen Suomen elinvoimaa on vahvistettava 19.8.2022 12:18:51 EEST | Tiedote

Venäjän perusteeton ja julma hyökkäys Ukrainaan on merkittävästi vähentänyt itäisen Suomen turismia ja kaupankäyntiä. Alueen toimijoiden, yritysten ja valtiovallan on yhdessä etsittävä keinot itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi tilanteessa, jossa itärajallemme on noussut jyrkkä seinämä. Uusia yhteistyökumppaneita ja turistivirtoja kaivataan nyt kipeästi. Siksi Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää viittä keinoa itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi.