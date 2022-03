SDP:n Anneli Kiljunen: Tarvitsemme lainsäädäntöuudistuksia, jotka huomioi laajasti omaishoitajien erityistilanteet

SDP:n Tuula Väätäinen: Hallitus kantaa huolta maataloudesta 17.3.2022 16:11:27 EET | Tiedote

Vahva maatalous on Suomen tukijalka. Kotimainen ruontuotanto on elintärkeää maamme huoltovarmuuden kannalta. Huoltovarmuuden ylläpitämiseksi on maataloutta pitkään vaivanneet kannattavuusongelmat ratkaistava, sanoo SDP:n Pohjois-Savolainen kansanedustaja Tuula Väätäinen.