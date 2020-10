SDP:n Berg ja Mäkynen: Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen pidennys tuo helpotusta monille kunnille

SDP:n Eloranta: Luovan työn tekijät tasa-arvoiseksi työttömyysturvassa 14.10.2020 13:22:30 EEST | Tiedote

Koronakriisi on vaikeuttanut kulttuurialan työntekijöiden toimeentulomahdollisuuksia ennen näkemättömällä tavalla. Tilannetta on kärjistänyt se, että kulttuurialan toimijoille viiveellä tulevat tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat työttömyysetuuksia samalla tavalla kuin työttömyysaikana ansaittu palkka, vaikka työttömyysturvalaissa on määritelty, että työttömyysetuuksia voi leikata vain sellainen ansiotulo, joka on saatu korvauksena työstä. Myös asetuksen 3§ määrittelee, että tekijänoikeustulot eivät ole tällaisia, mutta ristiriitaisesti sen 8§ pykälä kuitenkin kertoo, että ne ovat tällaisia. Työttömyysturvalaki on siis asetuksella toimeenpantu ristiriitaisesti, virheellisesti ja työttömän etua vahingoittavalla tavalla. Tämä siitä huolimatta, että tekijänoikeusjärjestöjen lisensointiasiakkailtaan keräämät käyttökorvaukset eivät ole korvauksia työstä vaan käytöstä. Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd) on tehnyt aiheesta hallitukselle kirjallisen jatkokysymyksen