SDP:n eduskuntaryhmä huomioi toiminnassaan hallituksen koronasuositukset

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hoitajien ammattitaito tuo ikäihmisten hoitoon inhimillisyyttä ja säästää yhteiskunnan kustannuksia 8.3.2020 08:08:30 EET | Tiedote

MTV-uutiset uutisoi perjantaina 6.3., että joka kolmas hoivakotiin tilattu ambulanssi on turha. Nämä turhat ajot aiheuttavat 400 000 euron kustannukset vuodessa. Sairaanhoitajaliitto on tuonut samaa huolta esille jo pidemmän aikaa. Henkilöstömitoituskeskustelun yhteydessä on puhuttu liian vähän henkilökunnan osaamisesta ja ammattitaidosta. Ikäihmisten hoitoon ja hoivaan tarvitaan moniammatillinen ja koulutettu henkilökunta. Tämä tarkoittaa myös riittävästä sairaanhoitajien määrästä huolehtimisesta. - Julkisessa keskustelussa usein unohtuu, että esimerkiksi muistisairaiden laadukas hoito vaatii vankkaa osaamista ja ammattitaitoa. Olen Muistiliiton puheenjohtajana huolissani siitä, että sairaanhoitajia ja muistityön osaajia on ikäihmisten hoidossa liian vähän. Edelleen kuulen puhuttavan siitä, että tärkeintä on käsiparien määrä. Mielestäni käsiparien määrästä puhuminen on ammattilaisia aliarvioivaa. Käsiparit eivät yksin takaa laadukasta hoitoa. Laadukkaaseen hoitoon vaaditaan aivoja ja