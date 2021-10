SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe EU-selonteon palautekeskustelussa

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 20.10.2021 20.10.2021 14:25:16 EEST | Tiedote

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 20.10.2021 Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisa puhemies, Tämä hallitus on sitoutunut siihen, että yhteiskuntamme kehittyy koronasta huolimatta kestävään ja tasa-arvoiseen suuntaan. Kaikista heikoimmassa asemassa olevista huolehditaan, meidän tärkeät julkiset palvelut niin koulut kuin terveysasemat pysyvät toiminnassa ja julkisen talouden kestävyydestä pidetään kiinni. Hallitus on todistanut näiden tavoitteiden toteutumisen myös koronakriisin hoidossa. Kaikkialla maailmassa on uskottu vahvan julkisen talouden elvytyksen olevan reitti koronan aiheuttamasta taloudellisista kriisistä ulospääsyyn. Pandemia-aika on lisännyt jokaisen valtion velkaantumista Euroopassa. Suomi onneksemme kuuluu vähiten velkasuhdettaan kasvattaneiden maiden joukkoon. Hallitus on luonut siltaa kriisistä yli pääsemiseksi ja nyt katse on yhteiskunnan avoinna pitämisessä terveysturvallisella tavalla sekä