SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe käsiteltäessä valtion vuoden 2019 talousarvioesitystä

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies,

Valtiovarainministeri Petteri Orpon budjettia voi kuvata yhdellä sanalla: näköalaton. Senkin, mikä puuttuu, voi kuvailla yhdellä sanalla: tulevaisuus. Tämän hallituksen talouspolitiikan perinnöksi jäävät leikkaukset pienituloisilta, koulutukselta, tieteeltä ja tutkimuksesta. Missä ovat uudistukset, missä ovat tulevaisuusinvestoinnit?

Sipilän hallituksen esitys jatkaa jo tutuksi tullutta linjaa. Budjetti on köyhille kireä ja rikkaille löysä. Oikeudenmukaista olisi se, että vaikeina aikoina taakan kantoa jaetaan sen mukaan, mitkä ovat kunkin kantajan voimat ja resurssit. Ministeri Orpo:” Eikö teistäkin sen, jolla on enemmän, tule kantaa isompi vastuu?” Tässä budjetissa hyvätuloisten verotusta alennetaan jälleen kerran ottamalla lisää velkaa.

Hallituksen budjetti vahvistaa eriarvoisuutta pitämällä edelleen voimassa etuuksiin tehdyt indeksileikkaukset. Hallituksella on aina hyvä aika - suhdanteista riippumatta – omien taustaryhmien uusille veroeduille, mutta aina huono aika panostaa perusturvaan. Hallituksessa, jossa SDP on mukana, ei näin kovalle ja eriarvoistavalle, politiikalle ole sijaa.

Tuore selvitys kertoo, että Sipilän hallituksen talouspolitiikka on heikentänyt naisten asemaa – heikentänyt taloudellista tasa-arvoa. Edes hallituspuolueet eivät voi asiaa enää kieltää tai muuksi selittää. Tarvitaan parempia vaikuttavuusarviointeja, miten talouspolitiikka vaikuttaa eri tavoin naisiin, miehiin tai lapsiperheisiin. Tämän tilanteen korjaaminen on oltava seuraavan hallituksen työlistan kärjessä.

Arvoisa puhemies,

Tasan sata vuotta sitten järjestettiin ensimmäiset kunnallisvaalit, joihin kaikki voivat osallistua sukupuolesta tai varallisuudesta riippumatta. Tätä ei kunnioita se, että valtion kuntataloutta heikentävien toimien vaikutus on lähes 300 miljoonaa euroa ensi vuonna. Tämä tietää edelleen kiristyvää kuntataloutta eri puolilla Suomea.

SDP haluaa tehdä Suomesta maailman kilpailukykyisimmän maan, jossa liikenneyhteyksiin panostamalla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämälle ja ihmisten liikkuvuudelle. Parlamentaarinen työryhmä, Kokoomus mukaan lukien, esitti yksimielisesti, että tie- ja rataverkon korjausvelan vähentämisen lisärahoitusta jatketaan. Hämmennys oli suuri huomatessamme, että tähän tarkoitukseen osoitetaan pyöreä nolla euroa! Jään kysymään ministeri Orpo, miksi näin? Korjausvelan hoitamiseen tarvittava pysyvä rahoitustason korotus jää nyt seuraavan hallituksen kontolle.

Arvoisa puhemies,

Työllä ja yrittäjyydellä olemme rakentaneet tulevaisuuden siltoja, jotka ovat turvanneet Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin. On hyvä, että työllisyys on vahvemman viennin vedon voimin lähtenyt asteittain paranemaan. Ongelmana on, että meillä on samanaikaisesti korkea työttömyys ja osaavan työvoiman pula. SDP esittää, että käynnistetään laajapohjainen valmistelutyö siitä, miten työntekijät ja työpaikat kohtaisivat paremmin.

Hallituksen tavaramerkiksi on muodostunut se, että hyvinvointiyhteiskuntaa ajetaan kohti markkinaehtoista yhteiskuntaa ja palkansaajien sopimusturvaa halutaan heikentää. Osana tätä linjaa hallitus päätti heikentää irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä. On selvää, että esitys lisää toteutuessaan eriarvoisuutta ja turvattomuutta, eikä sillä tutkitusti ole kaavailtuja työllistymisvaikutuksia. Pääministeri Sipilä vetoamme teihin vielä kerran: älkää tuoko kaavailemaanne esitystä eduskuntaan. Yrityskoko ei voi olla kriteeri erilaisille työsuhteen ehdoille.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen budjettiesitys katsoo tukevasti taaksepäin. SDP on aloitteellinen uudistaja. Esitämme tulevaisuusinvestointeja, jotka näyttävät tietä 2030-luvulle.

Tiedämme, että lapset ovat tulevaisuus. Pienten lasten hoitovastuu jakautuu Suomessa epätasaisesti. Tarvitsemme perhevapaauudistuksen, jonka ohjenuorana on työllisyyden vahvistuminen, hoitovastuun jakautuminen tasaisemmin ja vapaiden joustavampi käyttö.

Toiseksi tarvitsemme varhaiskasvatusuudistuksen, jossa subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan ja ryhmäkokoja pienennetään. Tavoitteena tulee olla SDP:n pitkäaikainen tavoite maksuttomasta päivähoidosta.

Suomi on tullut tunnetuksi koulutuksen mallimaana, mutta leikkausten takia olemme menettämässä tämän kruununjalokivemme. Tarvitsemme koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautuksen. Suomessa yli 10 prosenttia ikäluokasta jää yhä peruskoulun varaan. Peruskoulu ei enää riitä pohjakoulutukseksi nykyisillä työmarkkinoilla. Olemme esittäneet oppivelvollisuuden laajentamista ja toisen asteen maksuttomuutta. Tämä ehkäisee myös syrjäytymistä.

Suomessa tarvitaan sosiaaliturvauudistus. Meillä on tähän vastaus: yleisturva, joka yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja helpottaa työn ja turvan yhteensovittamista.

Nyt jo kuulen korvissa, kuinka hallituksessa huokaillaan, miten tämä kaikki rahoitetaan? SDP esittää työllisyyttä tukevan verouudistuksen, jossa veropohja on tiivis ja laaja, mutta tällöin se mahdollistaa alhaisemmat verokannat. Tärkeintä on ymmärtää, että panostukset koulutukseen, palveluihin ja yhteiskunnan eheyteen maksavat itsensä monin verroin takaisin tulevaisuudessa korkeampana työllisyytenä ja syrjäytymisen vähenemisenä.

Arvoisa puhemies,

Budjetin ohella syksyn keskustelua täällä eduskunnassa hallitsee sote-uudistus. Hallitus on taas kerran ajamassa uudistuksessa seinään oman lehmänkauppansa vuoksi. SDP on tarjonnut tilalle omaa malliaan, joka vastaa uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin. Suurin osa maakunnissa tehdystä hyvästä valmistelutyöstä on mahdollista hyödyntää myös meidän mallissamme. Esitämme, että tätä hyvää valmistelua ja sen rahoitusta on jatkettava, mutta hallitusti edeten ja ilman ongelmia aiheuttavaa markkinamallia.

Arvoisa puhemies,

SDP:n vahva viesti hallitukselle on: älkää purkako hyvinvointivaltiota. Kehittäkää ja parantakaa sitä.

Valtiovarainministeriö ennustaa kasvun puolittuvan jo ensi vuonna. Uudistusten aika on nyt, kun olemme suhdannehuipussa. SDP on aina ollut aikaansaava muutosvoima yhteiskunnassa. Nyt sitä tarvitaan, jotta tältä hallitukselta tekemättä jääneet tulevaisuusinvestoinnit saadaan liikkeelle. Uskon, että seuraava hallitus on niihin valmis.