SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe tasa-arvopoliittisen selonteon lähetekeskustelussa 14.9.2022

SDP:n Anneli Kiljunen: Seuraavan hallituksen tavoitteena on oltava maksuton varhaiskasvatus kaikille lapsille 9.9.2022 11:36:54 EEST | Tiedote

-Tänä päivänä monet lapsiperheet miettivät, kuinka selvitä kaikista arjen menoista kuten asumisen kustannuksista, energialaskuista, liikkumisen kuluista sekä lasten varhaiskasvatus-, iltapäiväkerho- ja harrastusmaksuista. Nyt onkin erityisen tärkeää, että hallitus tukee lasten vanhempien työssäkäyntiä ja perheiden toimeentuloa. Tästä syystä olen erityisen iloinen siitä, että varhaiskasvatuksen maksuja pienennetään ja poistetaan kokonaan pieni- ja keskituloisilta, Kiljunen toteaa. Sanna Marinin hallitus on aiemmin palauttanut jokaiselle lapselle subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen sekä laskenut varhaiskasvatusmaksuja korottamalla maksujen perusteena olevaa tulorajaa sekä laskemalla toisen lapsen enimmäismaksuja. Budjettiriihessä puolestaan hallitus päätti toistamiseen varhaiskasvatusmaksujen pysyvästä alennuksesta. - Sosialidemokraattien tavoitteena on maksuton varhaiskasvatus jokaiselle lapselle, jota kohti on tällä kaudella jo edetty. Tätä työtä tulee jatkaa, ja jo seuraavalla