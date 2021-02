SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 16.2.2021

Kansanedustaja Werning: Edellytykset ohjauskeskuksen siirtämiselle tai yhdistämiselle ovat riittämättömät 16.2.2021 14:34:19 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werningin mukaan Kouvolassa sijaitsevan raideliikenteen ohjauskeskuksen toiminta tulevaisuudessa on aiheuttanut monenlaista pohdintaa niin työntekijöiden, virkamiesten ja myös päättäjien keskuudessa. Fintraffic ilmoitti 9.2.2021, että Kouvolan ja Helsingin raideliikenteen ohjauskeskuksien yhdistämisen osalta päätöstä ei ole tehty ja tilannetta arvioidaan tarkemmin. Parin päivän päästä henkilöstölle kuitenkin ilmoitettiin, että päätös toiminnan keskittymisestä on tehty ja uusille toimitiloille tonttivaihtoehdotkin ovat valmiina. - Mielestäni tällainen toimintatapa, miten yhtiö on tämän tilanteen hoitanut, on ollut hyvän tavan vastaista. Yhtiön viestintä kaupungin, henkilöstön ja päättäjien suuntaan on ollut vähintäänkin harhaanjohtavaa. Nyt on hyvä lopettaa epäselvyyksien lietsominen. Liikenneohjauskeskusten yhdistämisessä on peli puhallettu poikki ja otettu todellakin tarvittava aikalisä. Fintraffic tiedotti myös asiasta todeten, että riittäviä edellytyksiä ohjausk