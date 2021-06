SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa sote-uudistuksesta

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Perussuomalaiset haluavat kurittaa tavallisia palkansaajia ja romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion 30.5.2021 16:37:00 EEST | Tiedote

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho paljasti puolueensa puoluevaltuuston kokouksessa 29.5.2021 pitämässään linjapuheessa, millaista politiikkaa heidän puolueensa oikeasti aikoo tehdä. Tuon politiikan keskiössä ei ole tavallisten suomalaisten työssäkäyvien edut. Puheenvuorollaan Halla-aho tuli osoittaneeksi, missä he seisovat politiikan arvokartalla. Perusuomalaiset kiihdyttävät oikealle niin, että kokoomuskin jää reilusti taakse. - Perussuomalaiset maalaavat itsestään kuvaa tavallisten duunarien puolueena. Puolueena, joka huolehtii palkansaajan asemasta ja turvaa tavallisten suomalaisten toimeentulon edellytyksiä, todellisuus on jotain aivan toista. Puolueen puheenjohtajan hyökkäys palkansaajia kohtaan kertoo, että perussuomalaiset eivät välitä pätkän vertaa pieni- ja keskituloisten hyvinvoinnista. Perussuomalaiset voivat nyt ihan avoimesti myöntää ja kertoa suomalaisille, että millaisista lähtökohdista he politiikkaa aikovat tehdä. On todella halpamaista populistista polit