SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen: Naisiin kohdistuva vihapuhe uhkaa demokratiaa

Maanantaina vietetään kansainvälistä naistenpäivää. SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kristiina Salonen muistuttaa, että erityisesti naispäättäjiin kohdistuva vihapuhe ja uhkailu vaikuttavat naisten mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

- Politiikassa mukana olevat naiset ja näkyvissä asemassa olevat, kuten kunnanjohtajat ja kunnanhallitusten puheenjohtajat, kohtaavat tutkimusten mukaan mieskollegoitaan enemmän vihapuhetta. Ehdokkaisiin ja päättäjiin kohdistuva häirintä on jo niin vakava ongelma, että se rajoittaa merkittävästi halukkuutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Osa päättäjistä harkitsee jopa politiikasta luopumista vihapuheen takia. Naisten vaientaminen on demokratialle vahingollista ja kestämätöntä. Jokaiselle on taattava turvallinen ympäristö itsensä ilmaisemiseen ja poliittiseen toimintaan, ja siksi vihapuheelle ja häirinnälle on asetettava nollatoleranssi, Salonen painottaa.

Suomessa naisten osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on ollut verrattaen maailman kärkitasoa. Eduskunnassa naisten osuus kansanedustajista on hyvällä tasolla, mutta kunnallisen päätöksenteon osalta naiset ovat edelleen selvässä vähemmistössä. Salonen toivoo, että tulevissa kuntavaaleissa entistä useampi nainen rohkaistuisi lähtemään ehdolle.

- Demokratian kannalta on tärkeää, että tasa-arvo toteutuu kaikilla päätöksenteon tasoilla. On hienoa, että miehet ovat olleet aktiivia hoitamaan yhteisiä asioitamme. Viime vuosina myös naiset ovat aktivoituneet ja esimerkiksi eduskuntavaaleissa naisehdokkaiden määrä on parantunut tasaisesti. Kuntavaalien osalta naisten osuus on pysynyt vuodesta toiseen samana, noin 40 prosentin tuntumassa. Jotta valtuustot kuvastaisivat yhteiskuntaa, on tärkeää, että ehdolla on ja valituksikin tulee naisia ja miehiä, nuoria ja iäkkäämpiä, sekä erilaisten ammatti- ja vapaa-ajan ryhmien edustajia, Salonen toteaa.