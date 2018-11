SDP:n Eeva-Johanna Eloranta: Kotimaisia marjamehuja on suojeltava limsaveron korotukselta

Mehut on rajattava pois virvoitusjuomaveron korotuksesta, vaatii kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.). Hallituksen tavoittelema 25 miljoonan euron verotuotto rankaisee kohtuuttomasti kotimaisia marjojen ja hedelmien jalostajia, joiden tuotteet ovat terveellinen vaihtoehto limonadeille.

- Virvoitusjuomaveron pitäisi nimensä mukaisesti kohdistua sokeroituihin limsoihin, eikä terveellisiin kotimaisiin tuotteisin. Kotimaisen mehuteollisuuden kannattavuus heikentyy jatkuvien veronkorotusten takia ja lisää työpaikkoja menetetään, Eloranta toteaa.

Pahimmillaan veronkorotus lisää kotimaisen mehutiivisteen hintaa yli 10 prosenttia. Edellisen veronkorotuksen jälkeen mehujen hinnat ovat jo nousseet 20 prosenttia. Samaan aikaan monikansallisten virvoitusjuomien hinnat ovat pysyneet ennallaan.

- Virvoitusjuomaveron korotus ohjaa ihmisiä pois terveellisistä juomista kohti epäterveellisiä. Erityisen outoa on, että tuoreista marjoista ja hedelmistä paikan päällä puristettava smoothie saa saman kohtelun kuin Coca-Cola, ihmettelee Eloranta.

- Hedelmä- ja kasvispohjaiset mehut on rajattava veron ulkopuolelle, kuten on tehty monissa Euroopan maissa. Myös EU:lta on saatu lupa terveyttä, työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävään ratkaisuun, Eloranta sanoo.

- Pallo on nyt Sipilän hallituksella. Haluaako se edistää maaseudun elinkeinoja ja kannattavaa jalostusta vai ei?