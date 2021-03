SDP:n Eeva-Johanna Eloranta: Valtion Naantalipaketti tuo uusia mahdollisuuksia

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Nesteen päätös on suuri pettymys 15.3.2021 11:20:09 EET | Tiedote

Öljy-yhtiö Neste on ilmoittanut tänään uuden biojalostamohankkeen sijainniksi Rotterdamin. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm on pettynyt, ettei jätti-investointia saatu Porvoon Kilpilahteen, joka oli toinen esillä olleista vaihtoehdoista. - On tietysti erittäin valitettavaa, että Nesteen uutta jätti-investointia ei saatu Porvooseen. Se olisi tuonut alueelle merkittävästi verotuloja ja työpaikkoja, sekä tuonut varmuutta Kilpilahden jalostamon tulevaisuudelle. Ajatukseni ovat Kilpilahden henkilöstön jaksamisessa ja toivon heille voimia, Malm kommentoi. Vaikka Nesteen päätös onkin nyt suuri pettymys, ei Malm näe syytä lannistua mahdollisten tulevien hankkeiden osalta. - Suomi on hyvä investointikohde, sillä meillä on vakaa yhteiskunta ja korkea osaamisen taso. Ympäristöosaaminen ja kestävä kehitys ovat kovaa valuuttaa markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa, ja ne ovat myös suomalaisen teollisuuden vahvuuksia. Nyt ei siis pidä jäädä tuleen makaamaan, vaan on suunnattava katse